El West Ham pagará a los aficionados que devuelvan la camiseta de Payet tras su marcha al Marsella

En Londres la marcha de Dimitri Payet ha sentado fatal. En todas las esferas del West Ham. Los hammers han visto como su principal estrella se marchaba en contra de la voluntad del club para poner rumbo al que fue su anterior equipo, el Olympique de Marsella. El nivel de cabreo con el jugador francés es tal que han puesto una ingeniosa medida para vengarse del delantero.

Tras una temporada y media como jugador del West Ham, Dimitri Payet ha puesto fin a su contrato con la entidad londinense volviendo de esta manera a Francia para militar en el Olympique de Marsella.

Un traspaso que no ha gustado a los aficionados, que lo han visto como una traición ya que ha sido con ellos cuando ha alcanzado su mejor estado de forma, ni al club que se negó a venderlo hasta el último momento. El presidente del West Ham, David Sullivan ha dejado claro en un comunicado que el club no padecía de "necesidades económicas" y que la decisión de dejarle marchar fue del entrenador "para mantener la unión del equipo".

Por todo esto el club ha decidido poner en marcha una iniciativa con la que pretende mostrar su "descontento con el jugador" y que sirva de venganza por su marcha. Todo aquel aficionado que vaya a la tienda del equipo con la camiseta de Payet recibirá 25 libras esterlinas, es decir, unos 29 euros.

West Ham are charging fans an extra £25 to exchange their 'Payet' shirt for a replacement. pic.twitter.com/2PvEtLJlsG