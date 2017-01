Los pitos del Bernabéu causan pánico al Real Madrid y amenazan terremoto con Cristiano Ronaldo

Miedo en el Real Madrid a que estalle la relación entre CR7 y público

El delantero portugués sigue sin entender el porqué de los pitos

Cristiano Ronaldo, hastiado, en el partido del pasado domingo ante el Deportivo de la Coruña. Imagen: Reuters

El Real Madrid tiene un problema. Y lo tiene en casa. El problema, de hecho, es su propia casa. Las situaciones de tensión que ha vivido el feudo merengue en los últimos partidos, con pitos a Benzema, Danilo y, sobre todo, Cristiano Ronaldo, preocupa y mucho en el coliseo merengue. Hay verdadero pánico a que el respetable del Bernabéu acabe convirtiéndose en el peor enemigo del equipo de Zidane y fundamentalmente de su máxima estrella, de CR7.

Miguel Ángel Díaz, redactor de la Cadena Cope que sigue al equipo blanco, ha desvelado este miedo.

"Cristiano Ronaldo no entiende que su entrega desde que llegó al Real Madrid pueda desembocar en esa reprobación por parte de la afición. Hay cierto temor en el club de que el público del Bernabéu pueda convertirse en un enemigo. Había preocupación el domingo por lo que pudiera pasar aunque se ha pasado la prueba pese a ser un público especial", dijo el periodista en El Partidazo.

Además, Fernando Morientes, ex delantero del Real Madrid y comentarista de Cope, buen conocedor del ambiente del Bernabéu desde el césped, confesó que no entiende que se silbe a Cristiano Ronaldo. "A Cristiano no se le puede silbar pero tampoco puedes interactuar con la grada porque al final el perjudicado eres tú. Nos tiene acostumbrados a un nivel tan alto que se le exige demasiado y no entiende que pueda ocurrir eso".

Mientras, José Luis Corrochano, redactor también de Cope, señaló cómo se siente Cristiano Ronaldo con todo esto."Debería haber gozado de la aquiescencia de todo el público, es nuestro rey, nuestra estrella, y todo lo que haga está bien pero siempre ha habido algo que ha separado a una parte de la afición de Cristiano y a él le cuesta entenderlo porque no sabe qué quiere esa gente cuando mete 50 goles todos los años".