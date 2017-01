La depresión de Karim Benzema: el delantero, hundido por los pitos del Bernabéu

El jugador está molesto porque no se siente al nivel de antaño

Pensaba que las críticas vendrían de la prensa, no del público

Zidane anima a Benzema al ser sustituido el pasado domingo contra la Real Sociedad en el Bernabéu. Imagen: Reuters

Karim Benzema, delantero del Real Madrid, atraviesa por un momento complicado en el equipo merengue. No es un buen momento deportivo (acumula ya cinco partidos sin ver puerta) pero no es un buen momento, sobre todo, extradeportivo. Las críticas constantes de su propio público, del Bernabéu, lo tienen tocado y casi hundido. Es la depresión de Karim Benzema.

Nacho Peña, redactor de El Chiringuito de Atresmedia, ha desvelado cómo le han sentado a Karim Benzema los pitos que recibió el domingo en el Santiago Bernabéu durante el partido ante la Real Sociedad.

"Tres fueron los jugadores pitados durante el partido, pero Benzema está muy tocado por la situación. Parece que por su forma de ser no le afectan los pitos, pero es lo contrario. Está molesto, porque sabe que no está al nivel, y dolido, porque no se esperaba los pitos por parte de la afición después de lo que ha hecho por el equipo en este tiempo", dijo el periodista en la tertulia de El Chiringuito.

Además, Nacho Peña advirtió que Benzema pensaba que las críticas llegarían por parte de los medios de comunicación y no por parte de los madridistas. "Se imaginaba que la prensa iba a ser crítica con él, pero no entiende a la afición después de siete años aquí y que se excedan con él. Está tocado por la situación que está viviendo ahora mismo en el Bernabéu".

Por su parte, Josep Pedrerol, director del programa señaló el gran problema que tiene Benzema y que molesta a la afición. "Es una buena noticia que no se rinda, pero en el madridismo pone muy nervioso que un tío se quede parado cuando pierde un balón. Es muy bueno, pero esa indolencia que tiene hace que el madridismo no le haya cogido el cariño que le ha cogido a otros", opinó.