Casillas se confiesa: "No iría a una convocatoria con la 'Roja' para ser suplente"

"No iría porque sería un problema", afirma el portero

A algunos se les da una explicación cuando dejan 'La Roja', es un detalle"

Casillas, en el banquillo de la selección española, durante un amistoso previo a la Europ de 2016. Imagen: Reuters

El portero del Oporto Iker Casillas, ex del Real Madrid y de la selección española, señaló que no iría a una convocatoria con 'La Roja' para ser "suplente" porque sería un "problema" y apuntó que como "madridista" no entiende los "pitos" a Cristiano Ronaldo y le aconsejó seguir siendo el "gran" jugador que es.

"No he dejado la selección en ningún momento, únicamente el entrenador ha tomado la decisión de apostar por otro compañero y de paso quitarse un problema del medio, pero no iría a una convocatoria con la 'Roja' para ser suplente porque sería un problema", destacó Casillas en declaraciones a Onda Cero.

Casillas indicó que después de "todo" lo que se habló tras la Eurocopa decidió "alejarse". "Estaba cansado de estar en boca de todo el mundo. A algunos jugadores se les da una explicación cuando dejan la selección porque es un detalle", subrayó.

Además, reconoció que no le gustaron las "palabras" que dijo Vicente del Bosque aunque negó cualquier "polémica". "Después le llamé, hablamos y sólo tengo buenas palabras para él. De hecho, nos hemos felicitado cariñosamente el año", aclaró.

El de Móstoles está "muy bien" en Oporto, dónde está jugando su segunda temporada en el equipo luso. "Uno de mis sueños de ahora es ganar la liga portuguesa", dijo, especulando también con una posible final de 'Champions' entre el Real Madrid y el Oporto en Cardiff. "Ese momento sería algo bueno para los dos, aunque cada uno defendería sus intereses. Seguro que a mi Sergio Ramos no se atreve a tirarme un penalti a lo Panenka", bromeó.

Casillas aseguró que hay "muchas cosas distintas" entre LaLiga Santander y la liga portuguesa. "Se nota especialmente al acabar los partidos, ya que aquí se protege mucho más al jugador", reconoció. El guardameta se siente "más aliviado" en el Oporto que en el Real Madrid, aunque su llegada al equipo luso coincidió con algunos errores. "Me alegro de haber logrado encontrarme a mí mismo", destacó.

Por otra parte, subrayó que "siempre" estará ligado al Real Madrid porque es "madridista" y reconoció que se sintió "triste" con su salida del club blanco. "Tuve la despedida que quise y yo en su momento no lo sentía por todo lo que pasó esa semana, pero no cierro la puerta a recibir un homenaje de la que durante muchos años ha sido tu afición", señaló.

Además, el guardameta reconoció no entender los "pitos" que recibió Cristiano Ronaldo el pasado domingo en el Santiago Bernabéu en el partido contra la Real Sociedad. "En un campo como el Bernabéu eso son etapas en un club en el que no se puede vivir del pasado. Lo que tiene que hacer Cristiano es intentar seguir siendo el gran jugador que es", aconsejó.

La relación con Xabi y Arbeloa

Respecto a los porteros que tiene hoy el Real Madrid, Keylor Navas y Kiko Casilla, apuntó que son "muy buenos". "En su día Florentino Pérez me preguntó por posibles porteros para el Real Madrid y yo le dije que los que hay ahora son muy buenos", indicó. "Para defender la portería del Madrid hay que tener la cabeza fría porque estás expuesto a la crítica siempre", añadió.

El mostoleño destacó que "de todos los porteros" del que "más" aprendió fue de César Sánchez. "Es un gran portero con el que tuve una competencia sana", subrayó.

Por otro lado, zanjó cualquier polémica sobre su relación con Álvaro Arbeloa. "Me entró la risa cuando vi que yo salía en la foto de Arbeloa felicitando a Mourinho", comentó.

"No me molestó porque a pesar de todo lo que pasó conozco muy bien a Álvaro y sé que es muy bromista. Habría que preguntarle a Mourinho si a él le molestó esa foto", bromeó. "Nuestra relación se rompió antes de la patada en Mestalla, aunque fue un lance del juego en el que no hubo intencionalidad", indicó.

Y, además, negó tener mala relación con Xabi Alonso. "Si le veo, le saludo y hablo con él. Es la película que se creó diciendo que me llevaba mal con todos", aclaró.