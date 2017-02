De Marcos: "Hay que pensar que ellos están cansados y nosotros más frescos"

Lezama (Bizkaia), 2 feb (EFE).- Oscar de Marcos cree que una buena manera de encarar el choque liguero del sábado ante el Barcelona en el Camp Nou es pensar que el conjunto culé estará "cansado" por el desgaste sufrido en el "partidazo" del miércoles ante el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón y el Athletic Club más "fresco" tras una semana sin competición.

"Que creamos que están cansados y nosotros frescos, aunque solo sea mentalmente para ir ganándoles terreno", dijo un De Marcos que entiende como "un reto" el encuentro ante un rival que está "en una época en la que ha conseguido muchas cosas importantes y tiene el mejor jugador del mundo".

"Siempre bonito jugar contra él (Leo Messi) y medirse a jugadores como él", añadió en Lezama tras el entrenamiento de su equipo.

"Para todos es un reto", insistió, recordando que en el tiempo que lleva en el Athletic, desde 2009, no ha conseguido "ni puntuar en Liga" en el Camp Nou.

De hecho, ningún jugador de la plantilla del Athletic, que acumula 12 años seguidos cayendo en liga, sabe lo que es ganar en el campo barcelonista.

No obstante, De Marcos no pierde la esperanza de ganar, aún sabiendo que para ello su equipo tiene que "hacer un partido perfecto". "Todo parte de que nosotros hagamos muy buen partido. La única manera hacerlo muy bien porque así provocas que ellos den su peor versión. Que individualmente hagamos partido perfecto, por ahí pasaran las oportunidades", resumió.

En ese sentido, desveló que una de sus "referencias" para el partido del sábado es el 4-0 de la ida en la Supercopa de 2015 en la que se impuso al Barça.

"Ese partido es una de las referencias que tenemos que usar para poder meterles manso. Sabemos que en su casa es más complicado, pero siempre se puede conseguir y es algo a lo que vamos a ir", aseguró.

En cuanto al arbitraje y las polémicas de este temporada al respecto con el Barcelona de por medio, apuntó que "cada uno se queja de lo suyo". "Nosotros cuando nos va mal supongo que nos quejamos y ellos quizás cuando los resultados no son los esperaban siempre hay que buscar algo ellos. Quizás tengan razón o no, yo ahí no me tengo que meter", consideró..

Para De Marcos, el Atlético de Madrid-Barcelona de Copa fue "un partidazo, supervistoso y de mucha intensidad" en el que "la primera fue del Barsa claramente y en la segunda el Atlético achuchó bastante y se lo puso complicado".

Y espera que el conjunto blaugrana pueda pagar el sábado el esfuerzo de una eliminatoria tan exigente. "Visto lo de ayer y lo que les espera el martes, va a ser bastante dura; así que hay que intentar aprovechar eso. Llegar lo mas frescos posibles e intentar meterles mano", explicó.

"Espero que se note esfuerzo, hay que pensar que todo nos tiene que beneficiar. Que creamos que están cansados y nosotros frescos, aunque solo sea mentalmente ir ganándoles terreno", resumió.