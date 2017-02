Caso Roman Zozulya: Javier Tebas amenaza con presentar una querella criminal contra el Rayo

"No puede tener que alguien tenga limitados sus derechos"

"Debemos de abstenernos y debe haber tolerancia y cumplir las leyes"

Javier Tebas en una foto de archivo. Imagen: EFE

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha amenazado con presentar una querella criminal contra el Rayo Vallecano por no dejar a entrenar a su nuevo futbolista, el ucraniano Roman Zozulya. El delantero, cedido por el Betis, ha sido acusado por los ultras del Rayo de ser una persona con ideología filo nazi. Estas presiones han hecho que el club madrileño haya tratado de cancelar la cesión.

"He mantenido conversaciones con el presidente del Rayo y del Betis y hoy lo he hecho con el presidente de AFE, Luis Rubiales. A las ocho de la tarde nos reuniremos todos con el jugador", ha empezado a explicar Tebas.

"La postura de LaLiga es que si se denota de esa reunión que ha habido coacción y se han visto amenazados sus derechos y se ha violado el derecho fundamental al trabajo pondremos una querella criminal", ha continuado de forma tajante.

"Es inadmisible que tengamos este problema en 2017. No puede tener que alguien tenga limitados sus derechos fundamentales. Eso sólo lo pueden hacer y decidir los jueces. Ni a los futbolistas nacionales ni a los extranjeros se les puede hacer eso", ha seguido un Tebas que ha afirmado que "no se puede catalogar la ideología de cada uno. Hay libertad. Debemos de abstenernos y debe haber tolerancia y cumplir las leyes. Nos guste su forma de pensar o no", ha concluido.