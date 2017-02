Morán: "Siempre pensé que sería bonito volver"

Madrid, 2 feb (EFE).- Erik Morán, centrocampista que disfrutará de una segunda etapa en el Leganés tras llegar al conjunto blanquiazul durante el mercado de invierno, aseguró en su presentación que se llevó un buen recuerdo y que vuelve más maduro tras su paso por el Zaragoza.

"Me llevé muy buen recuerdo de aquí, me sirvió mucho. Venía del Athletic, donde no tenía muchos minutos, y aquí cogí confianza. Me llevé un buen recuerdo, buena gente, y siempre pensé que sería bonito volver", dijo.

"Vengo de un sitio donde hay mucha presión, muchas obligaciones. Soy más maduro. En el juego poco ha cambiado y sigo intentando hacer lo mismo que hacía cuando ya estuve", añadió durante su puesta de largo ante los medios de comunicación.

Asimismo se mostró disponible para cuando el entrenador decida contar con él e indicó: "Estoy muy contento de volver aquí, con muchas ganas de poder ayudar a cumplir el objetivo. Es un sitio que ya conozco, donde ya me conocen. Intentaré conocer a los compañeros cuantos antes y estar a disposición del entrenador para cuando quiera".