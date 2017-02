Neto, ex jugador del Movistar Inter, será intervenido por un tumor cerebral

2/02/2017 - 20:39

El jugador brasileño de fútbol sala Dovenir Domingues 'Neto' será operado este viernes de un tumor en el cerebro, después de ser detectado en las pruebas realizadas en Brasil tras sufrir unas convulsiones durante un entrenamiento con su club, el Kairat Almaty de Kazajistán.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El que fuera jugador de Movistar Inter y nombrado mejor jugador del mundo en 2012, sufrió una dolencia mientras se entrenaba hace dos semanas con su equipo. Por este infortunio, el jugador fue descartado para el partido entre la selección brasileña y Cataluña de la semana pasada, pese a que en un principio se indicó que el motivo era una lesión.

"Allí (en Kazajistán) me detectaron un tumor y vine a Brasil a hacer otras pruebas. Se confirmó el diagnóstico y seré operado. Quisiera pedir que todo el mundo rece por mí y, por favor, no me llamen en estos momentos porque quiero estar con mi familia", explicó Neto en declaraciones al medio brasileño SporTV.

El cierre brasileño, de 35 años, anotó el gol decisivo que le dio a Brasil el título mundial en 2012 frente a España. Además, en las filas del Movistar Inter conquistó dos Ligas, tres Copas de España, tres Supercopas, dos Copas de Europa y cuatro Intercontinentales.