El 'no' definitivo de Isco al Real Madrid

Isco directamente no quiere renovar, no se sienta a negociar

El jugador del Real Madrid Isco Alarcón. Imagen: Reuters

El periodista Josep Pedrerol ha anunciado que Isco Alarcón ha tomado la decisión de no sentarse a negociar con el Real Madrid la renovación del contrato que les une y que termina en el verano de 2018.

"Isco no quiere renovar, no se sienta a negociar, le ha dicho al Real Madrid que no quiere renovar. No es que sea cuestión de dinero o que considere que la oferta es mala, es que no se sienta. La sensación del club y de Zidane es que Isco ya está pensando en el futuro. Le queda esta temporada y otra más. Entiende que no tiene continuidad y por eso no se quiere sentar", dijo el director de El Chiringuito.

Frederic Hermel mostró su indignación por la decisión de Isco asegurando que "lo peor que puedes hacer es negarse a sentarse a negociar con el Real Madrid, es un insulto al club" y dijo que espera "que se tomen medidas", pero Cristóbal Soria explicó que el malagueño tiene la sartén por el mango. "En once meses queda libre para negociar y firmar un contrato para julio de 2018 y eso es una ventaja".

Por su parte, José Luis Sánchez recordó que Isco es de los que más partidos juegan en el Real Madrid en los últimos años y que debería tenerlo en cuenta. "Ser el segundo jugador que más partidos ha jugado de los últimos 200 es sentirse importante, al menos eso pienso yo. Esto tiene consecuencias porque igual cuando llame él a la puerta del Real Madrid se la encuentra cerrada".