Lucas Hernández, en libertad tras haber sido detenido por presunto maltrato a su pareja

El futbolista de 20 años tuvo una fuerte discusión con su pareja

La fiscal solicita al juez una orden de alejamiento mutua

Tebas recuerda la "presunción de inocencia" de Hernández

La titular del Juzgado de instrucción número siete de Majadahonda ha dejado en libertad con cargos a Lucas Hernández, jugador del Atlético de Madrid detenido por una presunta agresión a su novia, ha citado a ésta para declarar el lunes y ha impuesto una orden de alejamiento a ambos de 500 metros.

Fuentes jurídicas han informado de la decisión adoptada por la magistrada Elena Garade, que ha decretado la libertad con cargos del jugador, después de que éste prestara declaración esta mañana tras su detención la pasada madrugada.

La vista oral ha tenido lugar en el Juzgado de violencia contra la mujer de Majadahonda, donde la fiscalía ha solicitado las citadas medidas.

El jugador, que presuntamente golpeó a su pareja, fue detenido a las 2.30 horas por la Policía Local de Las Rozas.

Sobre las 3.30 horas, la Policía Local ha recibido una llamada de la compañera sentimental del jugador advirtiendo de que había tenido un enfrentamiento con su pareja. Los agentes se han desplazado hasta la urbanización Molino de la Hoz, en Las Rozas, y se han encontrado al jugador con síntomas de embriaguez.

Fuentes de la investigación han indicado que la Guardia Civil, a cuyas dependencias fue trasladado el detenido de madrugada después de que los agentes se hicieron cargo de la denuncia, también arrestó a la novia por violencia doméstica, aunque poco después fue puesta en libertad. El jugador ha abandonado las dependencias judiciales en torno a las 15.30 horas acompañado de sus dos abogados y su representante, Manolo García Quilón.

La mujer ha tenido que ser trasladada hasta el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda por una ambulancia de los Servicios de Asistencia Municipal, Emergencias y Rescate (SAMER) de Las Rozas. Además, el juez de Majadahonda la ha citado esta misma mañana para tomarle declaración.

La presunta víctima todavía no ha presentado denuncia en la Guardia Civil, por lo que todas las actuaciones se están realizando de oficio. Fuentes del Instituto Armado han señalado que no existen denuncias previas por malos tratos.

La fiscal ha solicitado al juez que imponga una orden de alejamiento mutua entre el jugador del Atlético de Madrid y su pareja hasta que se celebre el juicio por los hechos ocurridos esta madrugada, han informado fuentes fiscales.

Reacción del Atlético y de Simeone

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no dará la convocatoria para el partido de este sábado contra el Leganés en el Vicente Calderón hasta que no haya información oficial sobre Hernández.

El defensa no ha participado por este motivo en el entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, en el que el técnico ha dispuesto de diecisiete jugadores del primer equipo entre su ausencia, las bajas por lesión de Jan Oblak, Augusto Fernández, Tiago Mendes y José Giménez y la participación en la Copa África de Thomas Partey.

El propio Simeone ha explicado que no tiene "ninguna información oficial" sobre la detención esta madrugada de Hernández y "parecería apresurado dar alguna opinión" de algo que no tiene información.

"En realidad, no tengo ninguna información oficial de lo que ha pasado y no tengo ninguna información que comentarles. Me parecería apresurado darle alguna opinión de algo que en realidad no tengo información. No tengo información oficial para poder comentarles algo a ustedes de lo que quisieran escuchar", dijo el técnico en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino en Majadahonda.

Preguntado de nuevo después por la detención de Lucas, el técnico insistió en lo mismo: "Hemos leído, hemos escuchado las informaciones no oficiales que han salido y estamos en esa situación. Mucho más de esto no podemos comentar".

Reacción de LaLiga

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha pedido que "se respete la presunción de inocencia" del jugador del Atlético de Madrid, pero, en el caso de confirmarse los hechos, ha apuntado que no le gustaría tener trabajando a su alrededor "a alguien que haya podido cometer una atrocidad de ese tipo".

En declaraciones tras su comparecencia en la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, a la que ha sido citado para hablar de la compra de derechos del fútbol del Atlético y Getafe de 2007 por parte de Telemadrid y Caja Madrid, Tebas ha asegurado que desconocía la detención y que no tenía opinión al respecto.

"Hay que ver las circunstancias, los hechos. Siempre digo que hay que respetar la presunción de inocencia. Esto pasó de madrugada y estamos por la mañana y casi queremos una condena. Ya no hay que ser cautos, si no ser normales, esperar lo que diga el juez, lo que hay y lo que ha pasado. Hay que profundizar, ver la situación. Si ha ido una ambulancia y las lesiones son graves, es un tema muy preocupante", ha manifestado.

El presidente de LaLiga ha recordado que han realizado campañas de los colectivos contra la violencia de género, incluso "sacando pancartas en alguna temporada en el terreno de juego". "Es un terreno en el que estamos supersensibilizados. No cabe ninguna excusa para no trabajar y apoyar en la lucha contra esta cuestión. Todos los días nos encontramos con violencia de género y un país no puede encontrarse con esto", ha concluido.