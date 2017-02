El Leganés mide el reencuentro del Atlético

Madrid, 3 feb (EFE).- El Atlético de Madrid y el reencuentro con su mejor versión en el segundo tiempo del pasado miércoles ante el Barcelona se examinan este sábado ante el Leganés en el Vicente Calderón, una 'final' para las ambiciones rojiblancas en la Liga antes de afrontar otra el martes en la Copa del Rey en el Camp Nou.

Revitalizado por su imponente nivel en esa segunda parte, que recordó al mejor Atlético de los últimos tiempos, el que ganó la Liga en 2014 y llegó a dos finales de la Liga de Campeones, al equipo ahora le falta la continuidad de ese fútbol y la regularidad en los resultados que persigue desde el pasado mes de noviembre.

"El grupo entero trabaja en consecuencia de reencontrarnos más asiduamente con esos pasajes, sobre todo de intensidad, de valentía, de ganar duelos, de sumar gente en campo rival, de salir bien de las primeras presiones, de tener buenos movimientos ofensivos para dar posibilidades a los medios de tener visión de juego...", recalcó hoy su entrenador, el argentino Diego Simeone, tras el entrenamiento.

Lo exige su objetivo de la tercera posición o metas mayores, porque mira al segundo y tercer puesto a seis puntos de distancia -el liderato está más lejos, a diez-, porque tiene por delante el próximos martes la gesta de eliminar al Barcelona en su campo y porque los octavos de la Liga de Campeones están ya muy próximos.

Desde ese lema de ganar trae ganar de estos cinco años, con el espejo de ese segundo tiempo, después de cinco jornadas seguidas sin derrota, aunque las dos últimas con sendos empates en Bilbao y Vitoria, y con un solo punto de ventaja sobre la Real Sociedad, su inmediato perseguidor en el quinto puesto, recibe este sábado al Leganés, con el que empató a cero en la primera vuelta en Butarque.

Lo hace después de un día marcado por una noticia extradeportiva: la detención esta madrugada del defensa Lucas Hernández por presunta agresión a su novia. El futbolista, que no ha participado en el entrenamiento, fue trasladado esta mañana al juzgado y la Fiscalía ha solicitado al juez que imponga una orden de alejamiento mutua.

Si entra o no en la convocatoria del conjunto rojiblanco para el partido de este sábado se sabrá en las próximas horas. No habrá citación para el encuentro hasta que el club no tenga información oficial sobre ese asunto. Entonces, se conocerá si el jugador forma parte de la lista de 18 jugadores para el duelo contra el Leganés.

Para ese partido, Simeone tiene cuatro bajas por lesión (Jan Oblak, Tiago Mendes, Augusto Fernández y José María Giménez) y una por la participación en la Copa África de Thomas Partey. El italiano Alessio Cerci, entre tanto, sigue un plan para su puesta a punto física, con lo que probablemente tampoco estará en la convocatoria.

Esas bajas merman las opciones en la plantilla del equipo rojiblanco, con catorce jugadores de campo, quince en el caso de que Lucas esté listo para el encuentro, para el choque de este sábado, en el que no se prevén, por tanto, casi cambios en el once tipo de Simeone, aunque esté tan próximo el duelo ante el Barcelona.

Arriba es seguro el francés Antoine Griezmann, goleador seis veces en los últimos ocho encuentros oficiales. Desde que rompió su peor racha de la temporada, en el minuto 50 del duelo del pasado 3 e enero de 2017 ante Las Palmas, ha marcado casi la mitad de los tantos de su conjunto en todos los torneos: él, seis; el equipo, 14.

Fernando Torres, después de su sensacional segunda parte frente al Barcelona, o Kevin Gameiro lo acompañará en la delantera en un once con Gabi Fernández en el medio junto a Koke Resurrección o Saúl Ñíguez. En el primer caso habría diversas opciones para una banda: Saúl, Yannick Carrasco o Juanfran Torres. En el segundo, Koke trasladaría de nuevo su posición a uno de los costados del equipo.

En cualquiera de los dos, Nico Gaitán apunta a la otra banda, al igual que Sime Vrsaljko al lateral derecho, con Juanfran también como opción si no juega más adelantado. Stefan Savic, Diego Godín y Filipe Luis, además del portero Miguel Ángel Moyá, completan la alineación probable del Atlético en el encuentro de este sábado.

Enfrente estará el Leganés, con cuatro caras nuevas en la plantilla respecto a la última jornada y con sólo dos puntos fuera de casa desde el pasado mes de octubre, desde su victoria en Granada, pero mantiene la ilusión intacta en su visita al Calderón.

Ayuda a ello el precedente inmediato en el feudo 'colchonero'. Fue en la temporada 2001-2002. Por entonces ambos conjuntos estaban en Segunda División y el choque se saldó con victoria por 0-2. Aquel resultado aún se recuerda en el club como una de sus grandes gestas.

En esta ocasión, el técnico Asier Garitano seguirá contando con varias bajas. Son ya habituales las de Jon Ander Serantes y Rober Ibáñez, lesionados para toda la temporada. Por su parte, al igual que sucediera en partidos anteriores, molestias físicas de diversa consideración impedirán la presencia de Mamadou Koné y Omar Ramos.

A todos ellos se suman esta vez dos hombres esenciales en el esquema, los centrocampistas Gabriel Pires y David Timor. Titulares habituales, el primero se lo pierde por acumulación de amonestaciones mientras que el segundo ha sido operado de la fractura de dos metacarpianos de su mano derecha que se produjo durante el duelo ante el Celta y estará varias semanas fuera.

Esas circunstancias abren la puerta a la posible presencia en el once de algunos de los fichajes que llegaron en el último día del mercado. Es el caso de Erik Morán o de Nabil El Zhar. Además no se descarta que arriba pueda debutar Alberto Bueno como referente ofensivo o que Tito tenga sus primeros minutos en la zaga.

- Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Moyá; Vrsaljko o Juanfran, Savic, Godín, Filipe; Saúl o Carrasco, Gabi, Koke, Gaitán; Griezmann y Torres o Gameiro.

Leganés: Herrerín; Víctor Díaz, Mantovani, Insua, Adrián Marín; Rubén Pérez, Morán, Unai López; Szymanowski, Machís y Bueno.

Árbitro: Sánchez Martínez (C. Murciano).

Estadio: Vicente Calderón.

Hora: 18.30.

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Atlético (4º 36 puntos); Leganés (17º. 18 puntos).

La clave: La presión y la intensidad del Atlético.

El dato: Fernando Torres rememorará su debut con el Atlético frente al Leganés en el Vicente Calderón. Fue el 27 de mayo de 2001 contra ese rival y en el mismo escenario.

La frase: "Tenemos que mirar para nosotros mismos y entender que el camino va a ser acercarnos siempre al segundo tiempo del otro día, al partido de Las Palmas, a los pasajes contra el Athletic, al segundo tiempo con el Eibar y tener la regularidad que nos va a llevar a sentirnos más cómodos en los partidos", dijo Simeone.

El entorno: La víspera del partido ha estado marcada por la detención de Lucas Hernández, defensa del Atlético de Madrid, por una presunta agresión a su novia. La Fiscalía ha solicitado al juez que imponga una orden de alejamiento mutua.