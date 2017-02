Asier Garitano sobre el Atlético: "Son muy buenos"

Madrid, 3 feb (EFE).- Asier Garitano, técnico del Leganés, alabó las virtudes del Atlético de Madrid antes de enfrentarse al equipo dirigido por el 'Cholo' Simeone y afirmó que se espera la mejor versión del rival.

"Me espero un Atlético de Madrid muy competitivo. Tiene mucho mérito. Muchos años compitiendo con los mejores, con una estructura clara, con diferentes jugadores que incorporan y siguen a alto nivel. Son muy buenos y espero lo mejor, la mejor versión. Espero que podamos jugar un buen partido para poder competir con ellos", comentó en la rueda de prensa previa.

En la misma línea, dijo: "Es difícil porque es un rival que a los contrarios les deja hacer muy poco a no ser que tengas jugadores como tiene el Barcelona, que buscan soluciones en todos los sitios. Si no a la mayoría de los rivales en Primera les deja hacer muy poco. Por eso es tan bueno este equipo. A nosotros no nos dejaron ni chutar a portería, ni acercarnos. Por eso es capaz de competir absolutamente con cualquiera".

"Eso les da continuidad de ataque y a veces estarán más acertados o menos. Con esa estructura de equipo son capaces de pelear con los mejores de Europa y ganarles, por eso a mí me gusta tanto. Intentaremos buscar algunas situaciones. Vamos a intentar ir allí, volver a competir bien con ellos y ver qué nos dejan hacer", añadió.

Garitano considera que hay diferencias con el choque que ambos disputaron en la primera vuelta y que terminó con empate a cero: "Era el segundo partido, el primero en casa. Era bastante sencillo por la motivación y la ilusión de todos los que estamos dentro y de la gente de fuera. Sabía que el equipo iba a competir bien, la motivación y la ilusión era grande".

"Ahora llevamos más partidos, hemos incorporado gente. Además vamos como visitantes, no tendremos a la gente a favor como teníamos aquí. Espero que esta clase de partidos nos ayuden para lo que va a venir, que va a estar bien", completó.

Pese a ello espera que haya una buena presencia de aficionados del Leganés: "Que vayan y disfruten. Espero que salgan de allí contentos por el esfuerzo, por cómo se va a presentar el equipo. Que intenten ver un buen partido y luego a ver si somos capaces de sacar algo".

"Son una parte fundamental, sé que estarán allí y van a animar. De aquí a final de temporada tienen que estar con los jugadores porque si no será difícil conseguir el objetivo. Estoy convencido de que la gente de Leganés estará con el equipo", declaró también.

En esta ocasión la plantilla llega con cuatro caras nuevas con respecto a la última jornada, incorporadas todas ellas el último día del mercado de invierno: "Han llegado bastante bien. Diferentes circunstancias pero han estado metidos en dinámica de equipo, en entrenamientos".

"Llegan a un sitio diferente, con nuevos compañeros, diferente estilo de juego y eso requiere un tiempo. Pero tampoco lo tenemos. Iremos metiéndoles poco a poco, lo tenemos que hacer para ver también cómo se expresan ellos y qué sensaciones nos dan para la segunda vuelta", agregó.

El entrenador valoró además como positiva la presencia de refuerzos: "Mejor así, muchísimo mejor. Es importante que todo el mundo sienta competencia. Hemos pasado semanas y meses en los que inconscientemente seguro que algunos no veían eso. Para rendir al máximo en perfiles como el nuestro hace falta eso. Espero que la gente se involucre en lo que es el Leganés, en cuál es el objetivo, y que podamos ser un poco mejores".