Luis Enrique: "Conviene apretar al máximo para ganar puntos"

3/02/2017 - 16:46

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que a estas alturas de la temporada y dada la irregularidad que han tenido en LaLiga Santander necesitan "apretar al máximo" para ganar todos los puntos empezando por el Athletic Club, al que reciben este sábado en el Camp Nou.

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

"La Liga es la competición de la regularidad y no es precisamente en la que más efectivos hemos sido. Conviene apretar al máximo para ganar puntos, y ganarlos a través de nuestra idea futbolística, ser superior al rival y hacer las cosas bien, no hay más", señaló este viernes en rueda de prensa.

Así, comentó al ser preguntado por ello que el 'Ganar, ganar y ganar' de Luis Aragonés es "el mejor ejemplo". "En Liga nos ha faltado regularidad para estar más arriba, sin duda, pero nada que ver con el anterior partido. Los partidos tienen diferentes fases, pero en Liga nos ha faltado hasta ahora esa regularidad que deseamos para situarnos más arriba", recalcó.

"Estamos en la jornada 21, somos conscientes de que los equipos de arriba fallarán. Cuando se acerquen las últimas 10 jornadas pasarán muchas cosas. Hasta el final, habrá posibilidad para tres o cuatro equipos", comentó el asturiano.

Luis Enrique negó estar preocupado por la doble cara que tuvo su equipo en el partido de ida de las semifinales de Copa contra el Atlético de Madrid (1-2). "Si hablamos del Calderón, no, es eliminatoria de Copa y en Copa estamos teniendo una gran actuación. Esto es fútbol de alta competición al máximo nivel, y el rival va a tener momentos que te va a encerrar, pero lo ideal lo buscamos todos, sí", manifestó.

En cuanto al Athletic, apuntó que "difícilmente" podrán sorprenderse mútuamente tras haber jugado ya en LaLiga y en la Copa. "No creo que haya mucho a negociar. Será difícil como cada partido contra el Athletic, sea fuera o en casa, por la idea de presionar alto a la salida de balón. Si superas esas presiones aparecen espacios y hay que aprovecharlos", aseguró.

"En función de cómo va la fiesta me tiene que preocupar más que se encierren atrás con defensa de cinco o presionen alto. Al final es cómo hacen la presión o cómo se repliegan. Depende de la intensidad, hay equipos que nos han presionado y los hemos superado con facilidad y otros que nos han creado problemas, igual que si se encierran atrás. Depende del rival y de nosotros, de nuestro acierto", afirmó el técnico azulgrana sobre la 'a priori' presión alta que hará el Athletic de Valverde.

Por ello, no duda que será un partido "complicado" y en el que "habrá que estar muy atento". "Intentamos buscar soluciones a lo que suceda en el terreno de juego. Para mí una sorpresa sería poner a un delantero de central. El Athletic sabe que vamos a salir jugando desde atrás, y lo vamos a buscar, pero no se trata de sorpresas sino de recursos, ni Valverde me va a sorprender ni yo a él, aunque los matices son infinitos", reconoció.