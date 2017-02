Koke: "Tenemos ganas de repetir ante el Leganés el segundo tiempo que hicimos ante el Barcelona"

4/02/2017 - 11:39

El centrocampista del Atlético de Madrid Jorge 'Koke' Resurrección ha asegurado que la intención del equipo este sábado ante el Leganés (18.30 horas) es "repetir el segundo tiempo" que hicieron ante el FC Barcelona en la ida de semifinales de la Copa del Rey (1-2), en el que a pesar de perder lograron reducir la diferencia con los azulgranas mejorando sus prestaciones tras el descanso.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Tenemos muchas ganas de repetir ante el Leganés el segundo tiempo que hicimos ante el Barcelona y las buenas sensaciones que dimos. Tenemos muchas ganas de ganar y de estar ahí arriba en LaLiga", señaló en #LaPreguntaMahou, un espacio en el que los seguidores rojiblancos pueden realizar cuestiones a los jugadores del primer equipo.

En este sentido, el madrileño señaló que ve al equipo "bien" y dispuesto a remontar tanto en Copa como en LaLiga Santander, después de una primera vuelta irregular. "Lo veo bien, con muchas ganas de ir partido a partido, lo que hemos hecho siempre, y cumplir los objetivos. Veo al equipo con mucha motivación; esta primera vuelta no fue tan buena como esperábamos y queremos hacer una segunda vuelta mucho mejor", indicó.

Por otra parte, Koke confesó en qué piensa antes de comenzar un partido. "Sobre todo, en ganar y hacer todo lo que me pide el entrenador para ayudar al equipo y conseguir la victoria", manifestó.

Por último, explicó qué significa para él ser jugador del conjunto colchonero. "Mucho orgullo, por todo lo que he trabajado desde pequeñito, siendo del Atlético de Madrid. Me llena de satisfacción que todo el trabajo que he realizado haya dado sus frutos. Me pone muy contento vestir cada día la camiseta del Atlético de Madrid", concluyó.