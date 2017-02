El Real Madrid reforzará todas sus líneas en verano: estas son las principales entradas y salidas

El Real Madrid hará este verano una sus mayores revoluciones en los últimos años. Florentino Pérez y Zinedine Zidane ya están planificando la plantilla de la próxima temporada y varios son los nombres que están sonando en las últimas semanas.



En la portería, el gran objetivo es traer a David de Gea, aunque no prioritario que venga la próxima temporada. El español vendrá casi seguro, aunque a lo mejor hay que esperar una temporada más. Termina contrato en 2019.

Keylor Navas no ha mostrado el mismo rendimiento que la temporada anterior y sus 30 años pueden ser definitivos para que no siga en el Real Madrid en el futuro.

En la defensa, Pepe tiene pie y medio fuera del Real Madrid, y Danilo y Coentrao saldrán del equipo. En este apartado vendrá casi seguro Vallejo para sustituir a Pepe. Si no, el club fichará otro central para que acompañe a Varane, Ramos y Nacho. Desde Chamartín tendrán que fichar dos laterales suplentes para Carvajal y Marcelo.

En la medular, Isco tiene ahora mismo casi los dos pies fuera del equipo blanco. Además, la presencia de James la próxima temporada es muy dudosa. Habrá que ver cómo acaba esta primero. Llorente volverá y será el sustituto de Casemiro en determinados partidos.

Por último, la delantera. Morata no quiere seguir, y con razón. Vino a jugar, y de momento no lo está consiguiendo ante el empeño de poner una y otra vez a Benzema en el once titular. Buscará otro equipo y por ofertas no será.