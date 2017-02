Torres se reivindica y sigue haciendo historia en el Atlético

Madrid, 4 feb (EFE).- Fernando Torres volvió a sonreír ante el Leganés y escribió de nuevo su nombre en la historia del Atlético de Madrid, esta vez como autor del gol liguero número 4.500 de los rojiblancos.

El delantero arrancó la tarde como titular y ejerciendo de vínculo con la última vez que ambos equipos se vieron las caras en un derbi madrileño en el Vicente Calderón. En aquella ocasión, un 2 de febrero de 2002, el triunfo fue para el Leganés por 0-2 cuando ambos conjuntos se encontraban en Segunda.

Había pues cuentas pendientes de Torres con el pasado y también ganas de reivindicarse después de haber visto puerta en solo un par de ocasiones a lo largo de la competición liguera, contra el Sporting de Gijón en la cuarta jornada.

Necesitado de confianza, salió a buscarla desde el pitido inicial. Suya fue la primera ocasión del partido cuando apenas se había cumplido un minuto de juego al recoger un balón de Griezmann y buscar una vaselina que se marchó desviada.

No tuvo suerte ahí pero sí poco después, al cuarto de hora. El 'nueve' capturó un pase en profundidad y fue derribado dentro del área por el griego Siovas. Asumió la responsabilidad del lanzamiento de penalti Griezmann y falló, pero atento al rechace estaba Torres para adelantar a los locales en un partido que se complicaba por momentos.

La diana dio ventaja a los suyos hasta el descanso, pero 'El Niño' quería más. Asomaba el reto de conseguir el gol 4.500 en la competición liguera, una cifra redonda que permitiera a su autor un pequeño logro individual. El destino quiso que fuera él quien se encargara de anotarlo para agrandar su leyenda.

Una buena jugada colectiva iniciada en el centro del campo tras la reanudación terminó en un gran pase en profundidad de Correa hacia Torres. Este controló el esférico y picó el balón con maestría, lo justo para superar a Iago Herrerín en su salida y dar tranquilidad al equipo.

Posteriormente no pararía de ofrecerse en la parcela ofensiva intentando aumentar su cuenta personal y redondear la tarde con un hat trick. No tuvo suerte pese a sus intentos pero ese esfuerzo por seguir superándose tuvo la recompensa de las muestras de cariño de una afición que non para de agradecerle todo lo que hasta ahora ha hecho.

Pendiente de renovar el vínculo que le une al club de sus amores, continúa acumulando méritos para seguir vistiendo la elástica rojiblanca. Su entrega sobre el verde en esta ocasión trajo pareja el premio del gol, la gasolina de todo atacante, el oficio de Fernando Torres.