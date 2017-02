Casillas y su milagro menos sorprendente ante el Sporting de Portugal

Su parada salvadora llega en una temporada en la que está de dulce

Vuelven las voces que piden que retorne a la selección española

Casillas, durante un partido de la Champions League la presente temporada. Imagen: Reuters

Iker Casillas ha sido protagonista 'ibérica' del fin de semana. En España y Portugal su actuación ante el Sporting de Portugal ha dejado titulares grandilocuentes fruto de una parada 'made in Iker' con la que dio el triunfo a su Oporto en el clásico del país vecino. Una intervención poco sorprendente a tenor de la gran temporada que está haciendo el mostoleño.

Hoy el diario Marca revela la estadística que acumula el guardameta en esta temporada. Con apenas 11 goles encajados en 20 partidos de Liga, Iker tiene el promedio de goles encajados más bajo de todas grades ligas europeas, con apenas 0'55 goles encajado por partido.

Guarismos espectaculares que, además, cuentan con el añadido de que vienen refrendados en muchas ocasiones por paradas importantes, quizá no tan espectaculares visualmente en partidos tan relevantes, pero igualmente claves para refrendar la sensación de inicio de curso de que Casillas ha vuelto al 'reino de los cielos'.

El debate, sobre esta perspectiva, hace que el arquero mire de nuevo a la selección española. A este nivel de juego, ¿debería volver a vestirse con 'La Roja'? El mismo respondió recientemente en una entrevista afirmado que sólo volvería para ser titular, no para ser suplente. ¿Exceso de ego? No. Sabe que siendo suplente se generaría tanto revuelo que es mejor quedarse fuera de las listas que dentro. En todo caso, todo apunta a que Casillas no volverá (por ahora) con España.