Pérez lamenta la pérdida de Gómez-Montejano: "Nos ha dejado un madridista"

Madrid, 6 feb (EFE).- El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, acudió al tanatorio Parque de San Isidro de Madrid para despedir a Luis Gómez-Montejano, el que fuera presidente madridista y que pertenecía a la Junta Directiva, "un madridista de pro" que falleció el domingo con 94 años.

"Podemos decir que nos ha dejado un madridista de pro, que ocupaba no solo su corazón sino muchas horas del día. Como presidente del Real Madrid, me siento muy orgulloso de que haya compartido conmigo todas las Juntas Directivas en las que yo he estado y unos meses como presidente cuando lo dejé en el año 2006", señaló Pérez tras acompañar a la familia de Gómez-Montejano en la mañana del lunes.

Florentino Pérez destacó la pasión con la que Luis Gómez-Montejano se entregó al Real Madrid. "El único consuelo es que su familia ha estado con él hasta los 94 años y que se nos ha ido con el cariño no solo de su familia sino de todos sus amigos, que son muchísimos".

"Quería haber ido a Tokio y todo le parecía poco. En su casa tenía el canal del Real Madrid permanentemente puesto y los últimos años de su vida ha vivido muy intensamente el Real Madrid", añadió el actual presidente que estuvo acompañado por su hija y una amplia representación de la Junta Directiva y Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales.