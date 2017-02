LaLiga reparte 60.000 euros recaudados en el 'Champions for Life' entre seis proyectos solidarios

6/02/2017 - 16:18

La Fundación de LaLiga ha hecho entrega este lunes de un cheque valorado en 10.000 euros a seis proyectos solidarios distintos, un total de 60.000 euros que fueron recaudados en la tercera edición del 'Champions for Life', celebrado conjuntamente entre UNICEF Comité Español y LaLiga el 29 de diciembre en el estadio Benito Villamarín de Sevilla.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Los proyectos seleccionados han sido los presentados por el Deportivo de La Coruña (Sementes de Amanhã), por el Numancia (Canastillas de Bebé), por el Zaragoza (14 sueños cumplidos), por la Fundación Atlético de Madrid (Campañas de tratamiento y cirugías pediátricas en países en vías de desarrollo), por el Alcorcón (Becas comedor para niños/as en situación desfavorecida) y por la Fundación de LaLiga (Ayuda al centro de Kabanga).

Con 'Sementes de Amanhã', la fundación Loyola Galicia pretende proporcionar un crecimiento integral y saludable para los niños en acogida de la meseta rural de Angonia y Tsagano (Mozambique), del mismo modo que la Fundación Madrina con 'Canastillas de Bebé' quiere ayudar a las madres sin recursos y dotar a los recién nacidos del material necesario para el perfecto cuidado.

Por otro lado, '14 sueños cumplidos' (Fundación Carlos Pauner) busca sacar de la calle a niños y niñas que se encuentren en situación muy precaria, mientras que 'Campañas de tratamiento y cirugías pediátricas en países en vías de desarrollo' (Fundación Cirujanos en Acción) busca operar entre 70 y 90 pacientes semanales con patalogías de pared abdominal.

Finalmente, el programa 'Becas comedor para niños/as en situación desfavorecida' (Fundación Educo) tiene como objetivo garantizar el comedor escolar a niños y niñas de familias en riesgo de pobreza. Por su parte, 'Ayuda al centro Kabanga' (ONG Afrikabanga) procura proporcionar a los residentes del Kabanga Center (Tanzania) material de supervivencia básico.

"TENEMOS QUE ENVIAR UN MENSAJE DE CONCIENCIA SOCIAL"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, manifestó durante el acto que esta iniciativa "no sirve solo de ayuda económica", sino que también debe valer para sensibilizar a todo el mundo. "Me hago una pregunta, ¿hacemos lo suficiente? Realmente pienso que no, pero lo bueno es que esto nos incentiva a seguir", indicó.

"Nuestra fundación debe seguir buscando más proyectos y vamos a seguir hacia adelante. Ojalá pudiésemos llegar a más fundaciones. Vamos a colaborar más con UNICEF y vamos a intentar llegar no solo económicamente, sino a sensibilizar y a mandar un mensaje de conciencia social. Hay que trabajar", añadió al respecto.

Por su parte, el presidente de la Fundación de LaLiga, Juan José Hidalgo, manifestó que cada vez obtienen "más ingresos" del 'Champions for Life' y que están en un momento de crecimiento, mientras que el presidente de UNICEF Comité Español, Carmelo Angulo, destacó que 535 millones de niños viven en países que sufren situaciones de "emergencia", que "es lo mismo que 1 de cada 4 niños en el mundo".

"Siempre nos preguntamos dónde está la respuesta. Una de ellas es este partido. Nadie habla de Afganistán, Siria o Yemen, son conflictos olvidados. Desde el Comité Español hemos conseguido más de siete millones de euros y queremos ser portavoces de una realidad y una esperanza. Estamos muy agradecidos a LaLiga y a su fundación", agregó.

El presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Eduardo Herrera, explicó que para él es un honor que el 'Champions for Life' se jugase en Sevilla y que la suya es una de las instituciones que "más colabora con UNICEF". "Hay que hacer por la infancia todo lo posible", sentenció.

Al acto acudieron el presidente de LaLiga, Javier Tebas; el de la Fundación de LaLiga, Juan José Hidalgo; el presidente de UNICEF Comité Español, Carmelo Angulo; el presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), Eduardo Herrera; el consejero de área social del RC Deportivo, Martín Pita; la representante de la Fundación Loyola Galicia, Susana Vázquez; el consejero delegado del Numancia, Victor Martín; y el presidente de la Fundación Madrina, Conrado Giménez.

Además, contó con la presencia del presidente del Real Zaragoza, Christian Lapetra; el presidente Fundación Carlos Pauner, Carlos Pauner; el gerente de la Fundación Atlético de Madrid, Pablo Lago; la presidenta de la Fundación Cirujanos en Acción, Teresa Butrón; el secretario no consejero del Alcorcón, Álvaro Marco; la directora de la oficina de Madrid de la Fundación Educo, Macarena Céspedes; y la vicepresidenta de la ONG Afrikabanga, Rosa de León.