Luis Enrique: "La eliminatoria está bien encarada pero no del todo decidida"

6/02/2017 - 16:40

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha reconocido este lunes que la eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid está "bien encarada pero no decidida", después del 1-2 conseguido en la ida en el Vicente Calderón, y por ello ha afirmado que verán a un rival que mostrará "registros diferentes" a los habituales ya que deberá salir al ataque para remontar.

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

"Vamos a sufrir seguro por la necesidad del rival, y necesitaremos una buena versión de nosotros mismos ya que el Atlético tiene la suficiente categoría como para hacer un gran partido. Sí que es cierto que la eliminatoria está bien encarada, pero aún no del todo decidida. No nos conformamos con el empate e iremos a ganar", apuntó en rueda de prensa.

Ante la situación de que el Atlético deberá marcar mínimo dos goles para pasar, señaló que por eso verán a un rival "con registros diferentes a los habituales". "Este partido presenta aspectos determinantes que nos pueden sorprender. Siempre les hemos visto hacer grandes actuaciones, aunque cerrados y sin presión alta. Ahora los podremos ver presionando más y con unos registros diferentes a los habituales", aclaró.

"Hay un equipo en clara ventaja como nosotros y otro obligado a hacer dos goles. Obligará al Atlético a mostrarse más, y nos pondrá más problemas. Por ello es clave que el jugador reciba el apoyo de la gente, aunque siempre en general hemos tenido mucho respaldo de la afición", admitió en referencia a la importancia del apoyo desde la gradería del Camp Nou.

Para este encuentro, el técnico asturiano no podrá contar con Neymar, que cumplirá ciclo de sanción por amonestación de tarjetas. "El nivel de Neymar está por encima de los goles. Está a un rendimiento altísimo, por lo que aporta, y tiene la personalidad para marcar más goles, y los hará. No solo tiene desborde y calidad, sino que nos ayuda en diferentes aspectos defensivos. Ya era un jugador grande, pero ahora está mucho mejor", destacó.

"Tengo la sensación de que tengo una plantilla de altísimo nivel, y que es imposible valorar el rendimiento de los jugadores nuevos tan pronto. Se hará al final. En general estoy satisfecho con el rendimiento que nos han dado", explicó sobre la plantilla en general.

El asturiano también seguró que la Copa del Rey ha sido "especial" para el Barça a lo largo de su historia y que quieren que siga siendo así. "La Copa tiene este condicionante de jugarse en un mes todo, y es un torneo muy atractivo, que se nos da especialmente bien, y sería un gran broche conseguir la victoria ante el Atlético para llegar a la final. Es muy ilusionante poder pasar", añadió.

Por otro lado, reconoció que no le preocupa que Messi, que además descansó unos minutos en el pasado encuentro de LaLiga ante el Athletic, esté apercibido de cara a la posible final. "Afortunadamente son expertos en partidos de nivel. No debe condicionar. El primer objetivo es superar al Atlético y luego ya se verá. Aún así, tengo por normal hablar mucho con mis jugadores y no hacerlo con Messi sería ridículo", matizó.

"En la situación que estamos, nos interesa solo ganar puntos y partidos para meter presión a los equipos que estén en la parte alta de la tabla, y no me suelo pronunciar a los rivales que no nos enfrentamos", explicó en referencia a la situación que atraviesa el equipo en LaLiga, con el Madrid a 1 punto y con dos partidos jugados menos.

Finalmente, recordó aquella eliminatoria de Copa del Rey, también contra el Atlético, de la temporada 1996/97 que acabó en 5-4 en el encuentro de vuelta. "Me acuerdo que los 4 goles de Pantic. Fueron aquellas noches mágicas en las que el publico llevo al equipo en volandas. Espero que el Atlético no marque 4 goles, pero sí firmo el 5-4", concluyó.