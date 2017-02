La media verdad con la que el Real Madrid quiso evitar la suspensión del partido ante el Celta

El artículo del que hablaba el Real Madrid no se aplica en Primera

Los clubes no incluyen campos alternativos antes de los partidos

Danilo y Wass, en el Celta-Madrid de Copa del Rey. Imagen: Reuters.

El Real Madrid trató de intentar (sin éxito) que el partido ante el Celta no se aplazase. Una de las medidas que quiso conseguir fue la de disputar el partido ante los vigueses en otro estadio. Para ello esgrimió un argumento: se sirvió del artículo 205 de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol). Eso sí, lo hizo de manera errónea.

El artículo habla de la hipotética obligación que los clubes locales tienen de preparar un plan alternativo en caso de que no se pueda celebrar el partido en su feudo, habilitando un campo que, en caso de no poderse jugar el choque, sirva para evitar el aplazamiento.

Sin embargo, y tal como informa As, este argumento no se aplica como tal a equipos de Primera. La causa es clara: en el artículo se explica que este campo alternativo se deberá designar "para disputar aquellos partidos que fueran susceptibles de no ser jugados en césped artificial". Esto deja fuera a la primera categoría del fútbol español, pero también a Segunda. Los campos de césped artificial solo se dan en Segunda B y Tercera.

Nunca se plantea un campo alternativo. Al tratarse de un evento tal como es un partido de LaLiga Santander, los preparativos previos a la disputa del encuentra no podrían convertir a este segundo estadio en un lugar con todas las normas de seguridad bien cubiertas.

Hay diferentes aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de organizar un encuentro. El asunto va más allá de que 22 jugadores lleguen a una hora concreta, calienten y jueguen. Hay que tener en cuenta el número de abonados del equipo local, la localización de las cámaras de televisión. el control de la seguridad...

De hecho, esta búsqueda de campo alternativo no se suele considerar más allá de la categoría de recomendación que, por lo general, no suele realizarse. Un resquicio por el que no pudo entrar el Real Madrid para evitar la suspensión del partido.