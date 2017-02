Florentino Pérez: "El Real Madrid ocupaba el corazón y muchas horas del día de Gómez-Montejano"

6/02/2017 - 16:57

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha señalado que con Luis Gómez-Montejano, fallecido este domingo a los 94 años, se ha ido "un madridista de pro", y ha destacado que el club blanco, del que fue presidente brevemente en 2006, ocupaba no sólo "su corazón", sino "muchas horas del día" en su pensamiento.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

"Nos ha dejado un madridista de pro, que ocupaba no solo su corazón, sino muchas horas del día. Como presidente del Real Madrid, me siento muy orgulloso de que haya compartido conmigo todas las Juntas Directivas en las que yo he estado y unos meses como presidente cuando lo dejé en el año 2006", declaró en su visita al tanatorio Parque de San Isidro de Madrid para acompañar a la familia de Gómez-Montejano.

El madrileño, expresidente del Real Madrid en 2006 y actual miembro de la Junta Directiva, era socio del Madrid desde 1957 y formó siempre parte de la Junta Directiva con el presidente Florentino Pérez, desde junio de 2000 hasta abril de 2006 y desde junio de 2009 hasta la actualidad.

Pérez recordó que Gómez-Montejano quiso ir a presenciar el Mundial de Clubes del pasado mes de diciembre, pero su frágil salud se lo impidió. "El único consuelo es que su familia ha estado con él hasta los 94 años y que se nos ha ido con el cariño no solo de su familia, sino de todos sus amigos, que son muchísimos. Quería haber ido a Tokio y todo le parecía poco. En su casa tenía el canal del Real Madrid permanentemente puesto y los últimos años de su vida ha vivido muy intensamente el Real Madrid", explicó.

El presidente madridista acudió al tanatorio junto a una amplia representación de la Junta Directiva del Real Madrid; el director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño; y veteranos como Antonio Ruiz.