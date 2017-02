El alcalde de Vigo carga contra el Real Madrid: "Me han decepcionado"

El edil critica la actitud del equipo blanco y su falta de sensibilidad

La cubierta dañada de Balaídos. Imagen: EFE.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha sido especialmente crítico con el Real Madrid y la actitud del club tras la suspensión del partido que debía jugar el domingo ante el Celta por razones de seguridad, después de que se desprendiese parte de la cubierta del estadio de Balaídos por el temporal de viento y lluvia que afecta al norte peninsular.

En declaraciones al programa 'La Graderia' de la Cadena Ser, Caballero cargó contra los blancos por lo que, en su opinión, ha sido un ejemplo de no pensar en la seguridad de los aficionados. "Me da igual que sea el Madrid o el sursuncorda, prima la seguridad de la gente (...) La ley no permitía trabajar en esas condiciones", aseguró el edil vigués, que asegura sentirse "decepcionado".

"Yo creo que en temas de esta envergadura todos debemos cooperar y no decir cosas absurdas, por ejemplo, que enviaban operarios a hacer la obra", insistió Caballero, incidiendo en la falta de sensibilidad de los blancos con el tema de la suspensión del partido.

La batería de dardos al Real Madrid continúa algo más por parte de Caballero, que acusa a "algunos" de que, "cuando no logran imponer su voluntad, inventan cosas". "No entiendo cómo pretendían jugar. No sé por qué el Madrid actuó así. No hablé con Florentino ni con nadie más que el presidente del Celta", asegura.

"Hablaban de calendario: el Celta también tiene un calendario. Nosotros estamos en tres competiciones y ellos en dos", finalizó Caballero.