Nabil Fekir, el fichaje escondido que desea Zidane para el Real Madrid

Mediapunta francés, juega en el Olympique de Lyon y tiene 23 años

Es el plan B del entrenador si el fichaje de Hazard se complicase

Nabil Fekir, en el centro, durante el Sevilla - Olympique de Lyon de principios de temporada. Imagen: Reuters

Los refuerzos del Real Madrid para la próxima temporada apuntan en varias direcciones. Una segura parece la portería. De Gea o Courtois son los candidatos... sin que Keylor Navas quiera marcharse. Otra opción de refuerzo es la delantera. Las dudas sobre Benzema y Morata le abre la puertas a Aubameyang, Dybala o Kun Agüero entre otros. La tercera posición es la mediapunta. Y ahí podría haber sorpresas con nombre francés. Nabil Fekir, actualmente en el Olympique de Lyon, es la alternativa que desea Zidane al nombre de Hazard, máximo candidato a reforzar este puesto.

Eduardo Inda, director de OkDiario.com ha desvelado que el entrenador del Real Madrid está siguiendo muy de cerca a este jugador de 23 años en caso de que se pusiera muy complicado la llegada de Hazard.

"El Real Madrid sigue a muchos jugadores, entre ellos Hazard porque a Zidane le gusta mucho, pero también a Nabil Fekir, del Olympique de Lyon. Tiene los mismos orígenes que Zidane porque es francés pero de origen argelino, de hecho algunos de llama el Zidane de Lyon", dijo el colaborador de El Chiringuito de Atresmedia sobre los movimientos del club blanco para la próxima temporada.

Diego Plaza, redactor de El Chiringuito, explicó las cualidades que tiene Fekir y la situación que vivió hace unos meses y que le dejó sin ir con Francia a la Eurocopa.

"El año pasado se lesionó de la rodilla y le trastocó su progresión pero tiene 23 años y todavía está en crecimiento. No se le puede pedir que sea titular y que lidere al Real Madrid. Todo apunta a que puede convertirse en un gran jugador", añadió.

Mientras, Álvaro Benito, ex jugador del Real Madrid y entrenador del Juvenil B del equipo merengue, reconoció estar sorprendido porque Zidane esté buscando algún mediapunta en el mercado. "Los dos son mediapuntas, eso quiere decir que Zidane quiere cambiar algo porque ahora mismo no utiliza los mediapuntas. Si no fuese a cambiar no pediría jugadores en esa posición porque no los utiliza", analizó.