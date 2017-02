La única 'kriptonita' capaz de parar a Messi

Pánico en el Barça a que el argentino vea una amarilla ante el Atlético

Ya lleva dos cartulinas: una tercera le haría perderse la final

Leo Messi contempla desde el césped el desarrollo de una jugada en el partido ante el Athletic. Imagen: Reuters

Leo Messi tiene mil apodos. La 'Pulga' es el más común. 'D10S' el más cercano a la realidad. El delantero argentino sigue acaudillando los partidos del FC Barcelona. Ha virado a un futbolista más total, más todocampista. Un Xavi con alma de asesino. Un Di Stéfano del siglo XXI. Sus superpoderes no parecen tener fin. Pero sí lo hay. Leo tiene un límite. Su 'kriptonita', sin embargo, no es verde. Es amarilla y cuadrada, con forma de cartulina. Y no sólo causa pavor en él. También en todo Barça.

Esta noche ambos (Messi y Barça) reciben al Atlético de Madrid en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey con el riesgo de que una falta desafortunada, una mano incómoda, puedan costarle a la estrella el castigo de ver una tarjeta.

En tal caso, el '10' sumará tres en toda la competición y, salvo recurso milagroso, se perdería la hipotética disputa de una final. Sería un hecho casi inaudito. Messi ya se perdió en la 2008-2009 un partido de Liga por ver cinco amarillas, pero de aquello ha pasado casi una década y el encuentro en el que se ausentó no fue, ni mucho menos, una final del torneo del KO.

La lógica dice que será suficientemente hábil como para evitar el castigo. Pero enfrente está el Atlético, un rival que exige más de lo normal y que puede provocar que la Pulga deba remangarse para frenar al contrario. Como le ocurrió en la ida, cuando vio la amarilla por frenar un intento de ataque. Messi se lanzó al suelo de forma casi obscena. Lo suyo es marcar goles, no evitarlos.

También existe el riesgo de un interpretación ajustada por parte de Gil Manzano, el árbitro. Por ejemplo, en una caída dentro del área en la que, hipotéticamente, interpretara simulación en lugar de una falta. El riesgo, es evidente, existe. Y eso provocaría que Leo se perdiera su primera final desde 2006. Desde entonces, cuenta hoy el diario As, jamás ha estado ausente en ninguna final de las que ha jugado el Barça.