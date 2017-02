La increíble recomendación del Barcelona a Rakitic tras su fichaje

Ivan Rakitic, en un partido con el Barcelona de esta temporada. Imagen: Reuters

Ivan Rakitic disputa su tercera temporada como jugador del FC Barcelona. El croata se adaptó muy rápido al equipo, pero parece que no puede decir lo mismo de la ciudad. Y es que el croata no ha podido visitar las zonas más turísticas de la ciudad por una recomendación de su propio club.

Según relata Sport, el Barcelona recomendó a Rakitic que tratara de evitar los lugares masificados y llenos de aficionados. "Nunca he estado en las Ramblas y en Montjuïc, por ejemplo, solo dos veces", dijo en una entrevista a la publicación croata 'Novi List'.

"Las zonas más turísticas que he visitado las he visto desde la segunda planta de un autobús turístico, cuando hemos celebrado títulos con el Barça", reconoce el centrocampista croata.

"¿Mi lugar favorito en Barcelona? Seguro que decepciono a mucha gente, pero nos gusta ir a los centros comerciales. No de compras, sino porque ofrecen muchas actividades para hacer con mis hijas, Althea y Adara. Quien tenga hijos me entenderá. En cuanto salimos de casa, Althea dice: 'vamos al Anecblau, Anecblau (centro comercial ubicado en Castelldefels)'", reconoce con sinceridad el medio culé.

Además, Rakitic, que jugó también en el Sevilla, comparó a los andaluces con los catalanes: "Los andaluces son más como los croatas, en plan 'vamos poco a poco, mañana ya tendremos tiempo, no hay prisa', mientras que los catalanes son un poco como los suizos, no son tan abiertos, se respetan unos a otros pero siempre con cierta distancia en plan 'no me toques y no te haré daño'. Aquí la gente camina por la calle y ni se miran", confiesa Rakitic.