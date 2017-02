'Rajada' de Luis Suárez, que no jugará la final: "Me río de la expulsión, parece que es lo que quería el árbitro"

Imagen: Chiringuito TV

El delantero uruguayo del FC Barcelona, Luis Suárez, ha sido uno de los verdaderos protagonistas del partido de vueta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

Luis Suárez vio la segunda tarjeta amarilla después de una acción con Koke. Ante los micrófonos de GolT, el uruguayo no perdió la oportunidad para 'rajar' contra el árbitro.

"Hicimos muchos méritos para llegar a la final y con trabajo duro cuando lo conseguimos. Estos partidos contra el Atlético son sufridores. Me río de la expulsión porque parece que era lo que quería el árbitro. No me doy cuenta. A ver si es justo que puedan apelar porque no es ni falta", comentó.

"Veremos a ver qué es lo que puede pasar pero acá ya se sabe cómo va. Por eso mismo la indignación. No es nada. La primera tarjeta es por la primera falta pero se veía venir. Gil Manzano no me dio ninguna explicación, ninguno. Como en todos los partidos, concluyó.

El 'killer' del Barcelona se perderá la final de Copa del Rey, igual que su compañero Sergi Roberto, que también vio la expulsión en la segunda mitad.