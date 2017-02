Luis Enrique: "Lo he pasado mal en todas las fases"

8/02/2017 - 0:01

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha reconocido haberlo "pasado mal en todas las fases" del partido que han empatado contra el Atlético de Madrid (1-1), en un duelo en el que ha visto a su equipo lejos de su mejor versión, si bien ha asegurado que son justos finalistas de la Copa del Rey, a la que han accedido gracias al 1-2 de la ida en el Vicente Calderón.

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

"Lo he pasado mal en todas las fases. En la primera parte, cuando hemos reculado y nos hemos metido atrás, en todo. Es un partido para analizar profundamente y sacar conclusiones claras. Hemos tenido que superar a Hércules, Athletic, Real Sociedad y Atlético y estamos en la final por méritos propios y es para que la disfruten los culés, mis jugadores, y vamos a intentar ganarla", comentó en rueda de prensa.

En este sentido comentó que le ha preocupado "todo". "La tensión de este partido ha pasado factura. No es normal que perdamos tantos balones y tengamos tantos problemas más allá de que el rival presione alto. Es algo a valorar, pero fe máxima en mis jugadores y a encontrar soluciones", detalló.

"Para poder hacer un balance real de este partido no tengo otra poción que esperar a analizarlo tranquilamente en mi casita y ver lo que ha pasado. Con la expulsión hemos vuelto a recuperar todos los miedos de la primera parte. En la primera parte no nos hemos parecido al equipo que solemos ser, es la fase que menos me ha gustado", recalcó en este sentido.

Un partido loco que no ha gustado a Luis Enrique. "Al final han pasado tantas cosas, como la expulsión, Mascherano cojo, que hubiera sido peligroso llegar a una prórroga con lo que hemos mostrado en este partido. Pero mi equipo ha sabido sufrir, el resultado era engañoso y podía dar lugar a equívocos, así ha sido porque el Atlético ha sido peligroso de inicio", comentó.

"La fortuna ha estado con nosotros, en estos 90 minutos no hemos merecido el resultado pero en el global de la eliminatoria estamos en la final y es lo positivo", señaló. Lo malo, perder por sanción a Luis Suárez y a Sergi Roberto para la final. "Sí que soy partidario de hacerlo, hay que recurrir todo lo que consideres. Pero tira de antecedentes y verás lo que suele pasar con los recursos", manifestó.

"Me fastidia por ellos. Estar en una final, que te saquen tarjetas así tan rápida como a Luis hace daño. Pero lo importante es que el Barça la gane, habrá dos equipos en disposición de ganarlas y uno de ellos somos nosotros", ahondó al respecto.

De todos modos quiso acabar siendo positivo con la valoración global de su equipo en esta temporada. "El bosque es fantástico, frondoso, precioso, y lo va a ser todavía más y mejor. No caigamos en el error de analizar solo esto, tengo que aferrarme a lo positivo y hay muchas más cosas positivas que negativas más allá del partido de hoy. Es evidente que el Barça se tiene que parecer más a nuestra mejor versión que a la de hoy", se sinceró.