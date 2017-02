Simeone explota contra los árbitros: "Tenemos más opciones en Champions que en Liga y Copa"

Pues a mi me pareció un baño. La pena es que no tengamos un matador como Falcao, Hasselbain, Forlán, Costa... No he visto muchas veces al Barsa con los calzones tan cagados. Bueno, aquella vez que el Atleti con 9 jugadores no paró de atacar, pero ya se sabe...si se acercan echamos a otro. El arbitraje de ayer, como el del Calderón: Mal intencionado desde el principio, y maquillado al final. Señores culés, no me vengan con arbitrjes: ¿Son ustedes los del al Madrid le regalan más que a nosotros? Que vergüenza.