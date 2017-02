Pancartas en el Allianz Arena contra Zozulya durante el Bayern - Wolfsburgo

Se leía: "Echad a los nazis fuera del fútbol. Zozulya vete ya"

Foto de las pancartas protesta por el caso Zozulya en el Allianz Arena. Imagen: Captura TV

El caso Zozulya ha llegado a la Bundesliga y más en concreto a las gradas del Allianz Arena, el estadio del Bayern de Múnich. Ayer, durante el encuentro que midió a los bávaros y al Wolfsburgo, un fondo del recinto mostró pancartas en contra del jugador ucraniano del Rayo Vallecano que, cedido por el Betis, finalmente no jugará en los franjirrojos por el rechazo de la afición madrileña hacia sus supuestas ideologías filo nazis.

"Echad a los nazis fuera del fútbol. Zozulya vete ya", se leía en estos carteles. La primera frase está escrita en inglés. La segunda, en español, tal cual se lee en estas líneas.

Que este mensaje se haya reproducido en Alemania no es casual, toda vez que los germanos son un país con una profunda conciencia social acerca de su pasado nazi, con un elevado rechazo entre la mayoría de la población pese al reciente repunte de movimientos de extrema derecha surgidos a partir de la crisis de los refugiados.

El caso Zozulya se encuentra ahora en una fase de negociación entre ambos equipos, Betis y Rayo. Se discute qué parte del salario pagará uno y qué parte abonará el otro equipo. Todo sucede después de que el jugador finalmente tuviera la última palabra para no hacer efectivo su derecho a incorporarse a las filas del Rayo. No se siente seguro y, sobre todo, teme por la seguridad de su familia. Así pues, permanecerá en Sevilla para entrenarse (aunque no jugará) con el Betis.