Deulofeu tras el triunfo en Bolonia: "Parecen diez puntos en vez de tres"

Roma, 8 feb (EFE).- El extremo español del Milan Gerard Deulofeu, que contribuyó decisivamente este miércoles a la victoria frente al Bolonia (1-0) con una gran asistencia en el minuto 89 cuando su equipo jugaba con nueve hombres, consideró que "parecen diez puntos en vez de tres".

"Nunca había visto ganar un partido así, con dos jugadores menos. Creo que las expulsiones no eran correctas. Pero se veía el equipo, como nos animábamos, y yo sabía que se podía hacer. Parecen diez puntos en vez de diez", afirmó Deulofeu al finalizar el partido en una entrevista con "Sky Sport".

En la acción del gol, el exjugador del Barcelona regateó a dos hombres cerca del banderín de córner, entró en el área de penalti y dio la asistencia al croata Mario Pasalic con un caño al defensa sueco Emil Kraft.

"Es la agresividad que tengo para atacar la portería. Me gusta encarar al contrario e ir a por la portería. Vi a Pasalic y vi que el defensa abría las piernas. Me dije que iba a poner el balón allí porque no había otro sitio y Pasalic marcó", dijo el español explicando su jugada.

El triunfo en Bolonia permitió al Milan romper una racha de cuatro partidos sin victorias aunque Deulofeu consideró que su equipo nunca vivió un período de crisis.

"Creo que no ha habido crisis. Contra el Udinese y el Sampdoria hemos creado ocasiones y hemos jugado bien pero hemos perdido. Hoy con nueve hombres contra once hemos sacado tres puntos. El Milan es el Milan, estamos felices", explicó.