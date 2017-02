Los únicos cuatro estadios posibles para ser sede de la final de la Copa del Rey

El Calderón es el estadio que tiene más posibilidades

El Camp Nou es una tercera vía que ya funcionó en 2014

El Calderón gana peso como recinto para celebrar la final de la Copa del Rey. Imagen: EcoDiario.es

Con la disputa de la final de la Copa del Rey vuelve el ya tradicional debate acerca de qué estadio debería o no debería convertirse en su sede. La presente edición del torneo no ha sido excepción. El Barça quiere que sea el Bernabéu. El Alavés apunta a San Mamés. ¿Son estos los dos únicos escenarios posibles? No. Otros dos más emergen en el horizonte: el Vicente Calderón y el Camp Nou podrían convertirse en alternativas.

De ellas el estadio del Atlético de Madrid es el que más opciones tiene, en primer lugar porque es el único club que ha deslizado públicamente que sí, que le gustaría que el partido se jugase en su casa.

Al tratarse de la temporada de la despedida del Calderón, el Atleti ve con buenos ojos que este partido, la final de la Copa del Rey, se convierta en el broche definitivo al recinto en el que ha jugado sus últimos 50 años.

También ayuda que está en Madrid. La capital y sus buenas comunicaciones con toda España es un punto muy a favor de ver a Alavés y Barça jugándose el trofeo en la ribera del Manzanares.

La posibilidad del Camp Nou es remota porque el propio Barça se niega de inicio a jugar en su propio estadio. No gusta por el llamado efecto 'Centenariazo', esto es, la opción de perder en casa su final. En 2014, sin embargo, fue la alternativa que salió adelante cuando el Athletic (otro equipo vasco) jugó la final.

Más complicadas parecen las otras dos vías. El Bernabéu, obvio, porque el Real Madrid se niega a ofrecerlo. Lo hará alegando otra vez obras, esta vez las de reforma integral del estadio, las que cambiarán el recinto hasta convertirlo en un 'nuevo Bernabéu'.

La vía de San Mamés también es complicada porque sólo tres días día de la final se organiza un concierto de Guns N' Roses en este espacio y el contrato para su celebración fuerza a que el estadio esté disponible cinco días antes. Habría que adelantar la final y eso no parece ahora mismo viable.