Florentino Pérez: "La final de Copa no se puede jugar en el Bernabéu porque hay obras"

El Barça quiere forzar una respuesta formal del Madrid

La opción que tiene más fuerza es la del Calderón

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha confirmado de forma oficiosa lo que todo el mundo esperaba: el club blanco no ofrecerá el Santiago Bernabéu para jugar la final de la Copa del Rey.

El argumento del presidente es el mismo que en temporadas anteriores: reformas en el recinto. "La final de Copa no se puede jugar en el Bernabéu porque hay obras", ha dicho al finalizar un acto en el que el periodista Enrique Ortego presentaba un libro sobre la Undécima Champions conquistada por los merengues.

En esta ocasión, al contrario que en otras ediciones (cuando las obras apenas eran 'estéticas') se habla de unas obras realmente importantes. Hay que recordar que el Real Madrid iniciará a final de temporada los trabajos para cambiar de arriba a abajo el feudo merengue y que tendrá, entre otras novedades, el cambio de la 'piel' del estadio a una nueva metálica y el techado de la cubierta.

Así las cosas, el Barça pretende que la Federación Española de Fútbol (RFEF) traslade al Real Madrid una petición formal para que se posicione al respecto de esta posibilidad. Lo normal es que se mantenga, en tal caso, el rechazo alegando los mismos motivos. Así, tres son las alternativas que emergen más allá del recinto blanco: Calderón (la más probable), San Mamés (petición de Alavés) y Camp Nou (plan C que no gusta al Barça, pero que no es descartable)