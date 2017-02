Florentino Pérez descarta el Bernabéu para la final de Copa por "obras" y dice que están "encantados" con Navas

9/02/2017 - 14:21

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha descartado la posibilidad de que la final de Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Deportivo Alavés se juegue en el Santiago Bernabéu porque habrá "obras", mientras que también ha dejado claro que "no" están trabajando para fichar a David de Gea o Thibaut Courtois porque "todo el mundo está encantado" con Keylor Navas.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"En el Santiago Bernabéu no se podrá jugar la final de Copa (entre el FC Barcelona y el Alavés) porque hay obras", dijo Florentino Pérez tras la presentación del libro 'La Undécima, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes' de Enrique Ortego.

Además, al ser preguntado por la posible llegada de De Gea o Courtois a la portería 'merengue', respondió que "no" trabajarán "en ningún fichaje" hasta que no termine la temporada y que "todo el mundo está encantado con Keylor Navas". "No vamos a desmentir todas las cosas que salen de los fichajes", sentenció.