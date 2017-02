La AEPSAD recuerda que los controles en el fútbol volverán en cuanto se levante la suspensión a su laboratorio

9/02/2017 - 17:08

"La AEPSAD fue declarada en no cumplimiento con el Código Mundial Antidopaje 2015 por la AMA el pasado 18 de marzo. Esta decisión, motivada por la no adaptación de la actual Ley Orgánica de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje, conllevó posteriormente la suspensión de la acreditación del laboratorio de control de dopaje de la propia AEPSAD", señaló la Agencia en un comunicado, tras la información de 'El Confidencial' sobre la ausencia de controles en el fútbol nacional durante casi un año.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (APESAD) recalcó este jueves que tiene suspendida la acreditación de su laboratorio de Madrid porque España no cumple aún con el Código Mundial Antidopaje y que por ello no ha podido hacer controles en el fútbol, lo que cesará en breve por la próxima aprobación de la reforma de la Ley Antidopaje que no se pudo realizar antes por la ausencia de Gobierno.

Desde la AEPSAD recordaron que esta suspensión fue motivada por "la situación política excepcional" que vivió el país, que estuvo sin Gobierno hasta el pasado mes de octubre, lo que impidió cualquier acción legislativa, entre ellas la reforma de la Ley antidopaje para su "plena adecuación" al vigente Código Mundial.

En este sentido, el organismo que preside Enrique Gómez Bastida estableció acuerdos de colaboración con distintas federaciones internacionales para que éstas se encargasen de los controles antidopaje en España, pero en lo que se refiere al fútbol se toparon con problemas.

Así, tanto la FIFA, por tener sus competencias limitadas a las selecciones, como la UEFA, que se encarga únicamente de los clubes que juegan sus competiciones, declinaron la propuesta del organismo español de firmar un acuerdo para que una de ellas asumiese esta responsabilidad "en el fútbol español durante el periodo de no cumplimiento de la AEPSAD".

"Por tanto, no se firmó ningún acuerdo en fútbol para que alguna de las federaciones internacionales asumiese la responsabilidad de control de dopaje en el fútbol español", aseveró la agencia española, que en esta campaña sólo ha podido realizar controles antidopaje a "57 jugadores de Primera División".

"Esta situación quedará resuelta con la aprobación del Real Decreto Ley por el que se implementará el Código Mundial Antidopaje 2015 en la normativa española, con lo que el Consejo Fundacional de la AMA procederá a la declaración de la AEPSAD en cumplimiento con el Código Mundial Antidopaje 2015, así como al levantamiento de la suspensión de la acreditación del laboratorio de Madrid", sentenció el organismo.