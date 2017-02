El Comité de Competición sanciona con dos partidos a Luis Suárez y le deja fuera de la final de Copa

La acción de Suárez no es ni tarjeta amarilla. por tanto, la expulsión nunca se hubiera producido y el posterior retraso en abandonar el campo tampoco.



A Gil Manzano se le notaba muy esperanzado en mostrar tarjeta a Messi, pero como no tuvo ocasión y se le acababa el tiempo decidió dejar sin final a Suárez.



Sin embargo, con la entrada criminal de Filipe Luis a Messi no tuvo tanta vista y se comió una roja clara.



Casualidad? No lo creo...