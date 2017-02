La treta del Barcelona para retratar al Real Madrid con la final de la Copa del Rey

Se sabía desde octubre que las obras comenzarían tras la Liga

El Barcelona forzó un rechazo público del Real Madrid: un golpe moral

Florentino Pérez, en la presentación del libro de la Undécima. Imagen: EFE.

El Barcelona ya está inmerso en la búsqueda de un campo que albergue la final de Copa del Rey que le enfrentará al Alavés el 27 de mayo. A pesar de la elección de San Mamés por parte de los vitorianos, la petición de los culés ha sido la más ruidosa, puesto que, como en otras ocasiones, se ha propuesto el Santiago Bernabéu, el feudo del eterno rival, el Real Madrid. El 'no' blanco ha tardado menos de un día en producirse, pero al otro lado del puente aéreo se ha conseguido lo que se pretendía.

Desde el primer momento, el club blaugrana sabía que no se podría disputar la final en el Santiago Bernabéu. Era un estadio vetado por adelantado, puesto que se sabía que las obras para la remodelación y conversión del recinto empezaban nada más acabar la Liga.

En el caso del Real Madrid y en lo que respecta a su estadio, el fin de la competición liguera es una semana antes: el último partido que se disputará en el Bernabéu será en la jornada 37, la del fin de semana del 13-14 de mayo. Un día después de la celebración del Real Madrid-Sevilla comenzarán las obras.

No se trata de un giro en los argumentos, sino de una estrategia ya detallada por Florentino Pérez en el acto de presentación de las obras, junto a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. La intención es no perder ni un solo día, aprovechar los próximos veranos y tener el proyecto terminado para el curso 20/21. Las palabras tuvieron lugar el 11 de octubre de 2016.

"En el Santiago Bernabéu no se podrá jugar la final de Copa porque hay obras. Además, ¿no hay otro tema?", respondía un molesto Florentino Pérez a la pregunta de los periodistas acerca de la final de la Copa del Rey. El presidente blanco intuía que esta respuesta escenificaba un rechazo frontal a una eventual celebración culé en su propia casa.

Eso, precisamente, es lo que se deseaba en Can Barça. Desnudar el rechazo blanco, obligar al eterno rival a volver a tener que decir que no. Aun sabiendo la imposibilidad de que el Bernabéu albergase la final, estas horas de incertidumbre y de posterior condena a un nuevo 'no' blanco han sido una victoria moral en el equipo culé.

Una vez llegados a este punto, y con las dificultades que encierra un traslado de la final a San Mamés (hay concierto de Guns N' Roses actúa tres días más tarde), el Vicente Calderón es el estadio con más opciones para la celebración de la final. A manera de homenaje, de despedida, el coliseo del Atlético de Madrid podría ser la ansiada sede en su último partido. Un broche a uno de los estadios históricos de nuestro fútbol.