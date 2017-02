Rodrigo (Villarreal): "Nuestro objetivo es alcanzar la zona de arriba"

9/02/2017 - 19:11

El jugador del Villarreal CF Rodrigo Hernández afirmó este jueves que el objetivo del equipo es "alcanzar la zona de arriba" en LaLiga, donde actualmente marchan sextos a cuatro puntos de los puestos de 'Champions', y su próxima oportunidad de luchar por ello será este domingo en el Estadio de la Cerámica (12.00 horas), donde recibirán al Málaga, que en lo que va de año ha cosechado cuatro derrotas y un empate en Liga.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"Si este domingo ganamos, seguimos en la pelea. Nuestro objetivo es alcanzar la zona de arriba. Ahora mismo estamos sextos y lo ideal sería ganar al Málaga. Nosotros nos hacemos muy fuertes en casa, y ganando al Málaga seguiremos seguro en la posición en la que estamos", dijo el canterano del 'Submarino Amarillo'.

Rodrigo cree que el Villarreal está haciendo méritos para estar "en la pelea", pero apuntó que deben tener cuidado con equipos como el Alavés, que dio la sorpresa este miércoles clasificándose para la final de la Copa del Rey. "Los equipos cada año son mejores. Estamos siempre está ahí, en la pelea, porque vienen equipos como el Alavés, que a priori no van a estar en esa pelea y mira, están en la final de Copa. Ningún partido va a ser fácil", confesó.

"El míster nos insiste que al 90% nos gana cualquier equipo, ya sea de Primera, Segunda, Segunda B... Pero al 100% somos un equipo difícil de ganar, y esa es la mentalidad que tenemos que sacar. En ganas y en intensidad, que no nos ganen. Luego ya, el resultado, es otra cosa", afirmó.

SU ESTADO DE ÁNIMO

Preguntado sobre su estado de ánimo, Rodrigo dijo estar "contentísimo después de un momento difícil". "Es normal en todos los canteranos que quieren aspirar a jugar en el primer equipo. Yo sabía que no venía a cualquier equipo, que tenía que hacerme un hueco en el Villarreal y que era difícil. Lo importante siempre es crecer e ir de menos a más, y yo creo que es la línea que estoy llevando. Espero llegar a final de temporada mejor de lo que estoy ahora", dijo.

El joven centrocampista, de 20 años, ha disputado 17 partidos con el primer equipo en lo que va de temporada, siendo titular en ocho de ellos. "Quiero ayudar al equipo en todo lo posible y ponérselo difícil al míster, es lo que intento cada día. Todos los jugadores que estamos aquí intentamos dar el máximo y luego ya el míster decide", comentó.

Finalmente habló del cariño que ha recibido por parte del club, que le ha motivado para quedarse para intentar ganarse en hueco en el equipo castellonense. "Yo tenía claro que quería llegar al equipo donde estoy. En todo momento a mí se me ha apoyado, se me ha mostrado un cariño especial y siempre lo he agradecido. Uno de los motivos por los que me he quedado es la confianza que han depositado en mí y espero seguir así", concluyó.