La guerra entre el Betis y Hasel continúa y el club se querellará ante el rapero por sus comentarios

El caso Zozulya ha levantado opiniones en todos los sectores futbolísticos, y extradeportivos, que se manifiestan en favor o en contra de la decisión tomada por la Asociación de Peñas del Rayo Vallecano de considerar inadecuado el fichaje del jugador ucraniano por la entidad madrileña. Pero lejos de Vallecas, en el Real Betis también ha tocado de fondo esta polémica y ante las palabras del rapero Pablo Hasel, el club sevillano ha decido querellarse contra sus comentarios.

El Betis, equipo que tiene los derechos de Roman Zozulya ha emprendido un litigio contra Pablo Hasel por las ofensas que este virtió contra la entidad andaluza y sus jugadores tras el apoyo que estos mostraron a Zozulya por la situación que estaba viviendo.

"A la plantilla del Betis que defiende al nazi, si no fuera porque también morirían pilotos y azafatas, les desearía que su avión se estrellara", comentó Hasel en un tuit que posteriormente borró.

Tras esto y otros comentarios ofensivos por aquellos que criticaban al jugador ucraniano, el Real Betis decidió imponer una querella "por las graves manifestaciones vertidas contra la plantilla de nuestro Club".

Lejos de amedrentarse, el rapero ha continuado vertiendo tuits contra el Betis y manifestando que el club lo que quiere es sacarle dinero.

¿Qué pretenden sacarme, dinero? Yo no tengo más que mis principios y los defenderé al precio que sea, valen mucho más que sus querellas.

El Betis se querella ofendido por un comentario mío. Las víctimas de los nazis ucranianos a los que apoya su jugador, no le importan. pic.twitter.com/P5GoZlipDz

@RealBetis las víctimas de los nazis ucranianos no pueden querellarse porque ya están muertas.Adelante,no me sacaréis nada, no tengo un euro