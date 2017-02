Isma López: "Nadie va a dar por bueno el empate en Butarque"

9/02/2017 - 20:04

El futbolista del Real Sporting de Gijón Isma López ha señalado que el duelo de este domingo frente al Clud Deportivo Leganés "va a ser un partido complicado" en el que "nadie va a dar por bueno el empate", ya que una derrota de los asturianos supondría complicarse la permanencia "de aquí al final".

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"Estamos ante un partido muy importante. Va a ser complicado pero si hacemos las cosas bien y tenemos esa pizca de suerte que hace falta podemos traernos los tres puntos", explicó el lateral en la sala de prensa de Mareo. Un duelo entre dos conjuntos muy necesitados del triunfo para escapar de la zona peligrosa de la tabla. "Nadie va a dar por bueno el empate en Butarque este fin de semana", apuntó.

Además, el lateral pamplonés aseguró que una derrota complicaría aún más la ya de por sí difícil situación de su equipo tras siete jornadas sin conocer la victoria. "Las cosas pueden estar más difíciles de aquí al final. El rendimiento de todos no está siendo el adecuado. Hay que elevar el nivel y si damos un paso adelante todos juntos daremos un paso de gigante para conseguir la salvación", recalcó.

"No hay razones para no creer. Quizás el equipo no ha estado a la altura de lo que se esperaba de él, pero si no crees y te rindes ya has perdido", argumentó el ex futbolista del Athletic Club respecto al insuficiente cambio visto tras la llegada de 'Rubi' al banquillo gijonés. "Llevamos dos años creyendo hasta el final; nosotros, los que más", continuó sobre sus opciones de salvación.

Para ayudar en el objetivo de la permanencia, el Sporting de Gijón incorporó en el mercado de invierno al delantero marfileño Lacina Traoré, quien logró anotar la jornada pasada en su debut contra el Alavés. "Salió y marcó. Queremos que encuentre esas sensaciones positivas de cara a gol. Todo lo que sea positivo nos va a ayudar", recordó.