Di María desvela el interés renacido del Real Madrid y Barça por Verratti

"A Marco lo quiere el Real Madrid y el Barcelona" ha confesado

El italiano era un viejo deseo de Ancelotti para el Madrid

En Barcelona ayudaría a buscar un recambio para Busquets

Verratti, de blanco, en un partido reciente del PSG, su actual equipo. Imagen: Reuters

Ángel Fabián di María, mediocampista del PSG ex del Real Madrid (y próximo rival del Barça en los octavos de final de la Champions League) ha desvelado el interés renacido de blancos y culés por hacerse con los servicios del italiano Marco Verratti, mediocampista italiano de los parisinos.

En una entrevista en el diario Marca el 'Fideo' deslizó el interés de ambos equipos casi sin querer. Le salió natural al preguntarle si el PSG es como el Barça o el Madrid de Francia. "Sí", comienza a responder uno de los mejores amigos de Messi en la selección argentina.

"Tiene jugadores de enorme calidad. Gente como Marco Verrati que lo quiere el Real Madrid y el Barcelona, da un plus diferente al equipo. Cuando no está se siente", continuó respondiendo dejando al aire un caso que parecía tapado.

Porque el interés del Real Madrid (el club que más había preguntado) por este futbolista transalpino parecía extinguido con la salida de Carlo Ancelotti del Bernabéu. Fue él, Ancelotti, el que lo llevó al Parque de los Príncipes cuando no era más que un diamante por pulir.

Sin embargo, los problemas en el centro campo del Real Madrid (sólo Casemiro puede ejercer de pivote puro) podrían haber reavivado este viejo anhelo merengue. No es un deseo barato. Ronda los 70-80 millones de euros, pero en el Bernabéu tienen previstas ventas este verano. Habrá margen para un fichaje así.

En el caso del Barcelona este apartado, el económico, es el que parece que aleja mucho al italiano del Camp Nou. No andan con margen para dispendios por lo elevado de su masa salarial. Con todo, en la ciudad condal no tienen tampoco recambio 100% fiable para Busquets. Verrati podría ejercer de pivote cuando el internacional español no pueda jugar.