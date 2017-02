Zidane: "Tengo voz sobre las renovaciones e Isco me encanta"

Sobre la final de Copa: "El presi ya dijo que había obras"

"Estos 12 días sin jugar nos han venido bien físicamente hablando"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, ha comparecido antes del partido frente a Osasuna valorando como "importante" a Isco, jugador cuya continuidad parece en peligro. "Es un jugador que me encanta", ha dicho antes de confirmar que tiene voz en las renovaciones y que le gustaría que Isco siguiese. Al respecto de la final de Copa, Zidane no se ha querido meter en charcos, pero ha ratificado las palabras del presidente, Florentino Pérez, sobre la existencia de obras que impiden que el Bernabéu sea el estadio de este partido.

Ésta es su comparecencia completa.

Cómo se llega contra Osasuna.

Nosotros llegamos bien. hemos tenido para trabajar. Es un campo muy complicado. El primero contra el último y no me gusta nada. Osasuna, pase pase lo que pase, juega bien, y más en su campo. Sabemos lo que nos espera.

El partido suspendido ante el Celta.

Nosotros siempre queremos jugar. Quince días sin jugar es mucho. Se tomó la decisión y la respetamos.

Cómo encara los dos parones.

Los dos partidos que tenemos no sabemos lo que va a pasar. No sabemos la fecha contra el Celta, sí la del Valencia.

La situación de Keylor.

No he hablado con él. Él está muy bien. No quiero escuchar ni pensar lo que va a pasar después. y Keylor sólo piensa en los cuatro meses de competición que quedan.

Modric y Marcelo.

Están listos para la convocatoria después de sus lesiones.

Críticas a los árbitros.

No sé si están peor que nunca. Yo los respeto y nunca me meto con ellos. No es fácil su labor. No creo que estén peor que nunca.

Situación de tranquilidad y líderes desde la 9ª jornada.

Nosotros no miramos si saltamos a El Sadar sin ser líderes ni los dos partidos que nos quedan.

Isco y su situación.

El club decidirá su futuro. Y lo decidirá con el jugador. Isco es un jugador fundamental, importante. Trabaja mucho y bien. Es un jugador que me gusta mucho.

Polémica por la sede de la final de Copa.

Vaya pregunta, ¿eh? Tú preguntas esto en Barcelona y te dirán lo mismo. Para no decir tonterías, como siempre, te diré que habló el presidente. Si el presi te dice que hay obras, hay obras.

Cómo se decide el estilo de juego del equipo.

Nosotros jugamos casi siempre igual. Primero, cuando tenemos el balón, hay que jugar al fútbol. Tenemos jugadores para eso. Cuando no lo tenemos, presionamos al rival para recuperar la bola cuanto antes. Luego, el esquema táctico depende a veces de los jugadores que tenemos, que es lo más importante y también para sorprender a veces al rival, para no jugar siempre igual. Pero a mí me gusta jugar al fútbol.

¿No tiene opinión sobre las renovaciones?

Sí, sí que tengo. Acabo de decir que es un jugador, Isco, que me encanta...

Recuerdos cuando jugaba en Pamplona.

Era una visita incómoda, te lo confirmo. Jugando allí es un campo difícil, complicado. Siempre nos ha puesto las cosas muy difíciles. No va a cambiar. No va a cambiar.

El descanso ha venido bien físicamente.

Sí, está claro. Es lo positivo de estos 12 días sin jugar. Sinceramente me habría gustado jugar el partido contra el Celta. Hay que pensar en lo positivo, en lo que ha pasado. Hemos podido trabajar en cosas que no podíamos jugando cada tres días.

Opciones del PSG de ganar al Barça.

Sinceramente no sé cómo se puede ganar al Barça. Veremos el partido entre el PSG y el Barcelona. Los partidos contra el Barcelona no son siempre iguales. Son en periodos distintos. En marzo, en febrero... pero no seré yo quién dirá cómo jugarle al Barça. Será un gran partido y seguramente lo vea. Del resto, no puedo decir mucho porque sólo pienso en el partido de mañana.