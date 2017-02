Rafa Nadal o cuando ganar dinero no es el motor de una carrera

DESPUES DEL OPEN DE AUSTRALIA NADAL NO PARTICIPO EN LA COPA DAVIS DEBIDO AL DESGASTE FISICO. NO OBSTANTE, EL Y SU ENTORNO DIJERON QUE PARTICIPARIA EN EL TORNEO DE ROTTERDAM. NO ES PRECISO EL ENCABEZAMIENTO ( ... “cuando ganar dinero no es el motor de una carrera”... ) PORQUE LOS MÉDICOS LE SUGIRIERON SU NO PARTICIPACION “PARA EVITAR LESIONES”. HUBIERA SIDO MUY TONTO, POR UN MILLON DE EUROS, ECHAR A PERDER UNA PROBABLE BUENA TEMPORADA QUE LE PUEDE REPORTAR DECENAS DE MILLONES. LAS COSAS COMO SON.