Luis Enrique: "La sorpresa que dio el Alavés en el Camp Nou ya no es sorpresa"

El técnico advierte de los peligros del Alavés, rival en Liga y la final de Copa

Luis Enrique, en una rueda de prensa. Imagen: EFE.

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado este viernes que la "sorpresa" que dio el Deportivo Alavés en el Camp Nou (1-2) en la primera vuelta de LaLiga Santander ya no es tal dado el buen rendimiento del grupo entrenado por Mauricio Pellegrino, el equipo "revelación" de la temporada a su juicio y que además será su rival en la final de la Copa del Rey.

"Tienen un juego peligroso, buen juego largo con Deyverson, buen juego de banda con Ibai o Kiko Femenía, tienen a Toquero... La sorpresa que dieron en el Camp Nou su momento ya no es sorpresa, lleva partidos sin conocer la derrota y significa que hay un trabajo detrás que está al cien por cien de motivación y será difícil", avisó en rueda de prensa.

De todos modos negó que tengan sed de revancha. "No hay revancha sana. Simplemente saber que es un equipo que ya nos ha metido mano y lo puede volver a hacer, tiene condicionantes a su favor. Una de las bazas a saber será si repetirá el planteamiento del Camp Nou o mostrará el camino que le ha llevado a la final de Copa", comentó sobre el rival.

Para el técnico el Alavés es "sin duda" la gran revelación en lo que va de temporada. "Tras analizar una primera vuelta de campeonato, sin duda para mí el Alavés es el equipo revelación por lo que está haciendo, por cómo lo hace, por lo consistentes que son, por su posición en Liga pese a ser un recién ascendido. Entrenador nuevo con una impronta y resultados espectaculares, y tienen asegurada la final de Copa", reiteró.

"Pues sí, es una circunstancia que no se suele dar demasiadas veces, no creo que tenga ninguna incidencia en el partido de mañana el hecho que vayamos a jugar la final en mayo contra ellos", comentó en este sentido.

Luis Enrique restó importancia a que sus jugadores tengan un día más de descanso que el Alavés, que jugó la Copa un día después, y tampoco puso énfasis en poder ponerse líderes momentáneos. "Ningún valor, lo siento. Me interesa ser líder en la jornada definitiva, en la 38, cuando no haya opción de sumar más puntos. Necesitamos puntos para buscar mejorar nuestra posición pero no le doy ninguna importancia a ese dato", aseguró.

En este sentido, comentó que a veces es bueno ganar pese a no jugar bien aunque dejó claro que deben mejorar su juego. "Si cuando juegas mal eres capaz de ganar y tienes la dos fortuna de tu lado, de vez en cuando no está mal. Pero no es nuestro objetivo, sino que es mejorar nuestro rendimiento y entendemos que tenemos más opciones de ganar si jugamos bien. Los jugadores lo saben", manifestó.

"A lo largo de una temporada hay diferentes tipos de partidos, y a los equipos no hay que valorarlos por uno o tres partidos sino por lo que hace a lo largo del campeonato. Seguro que podemos mejorar y ese es nuestro objetivo", comentó al respecto.

Cuestionado por la multa del entrenador del equipo blaugrana de baloncesto, Georgios Bartzokas, a él mismo y a sus jugadores por bajo rendimiento, comentó: "No hemos llegado a ese nivel pese a que seamos críticos y podamos recibir críticas. Supongo que es más una solución para motivar a sus jugadores y reconocer que puede mejorar su nivel. Es cosa de todos los equipos, nosotros somos uno de ellos".