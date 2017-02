Valverde: "Tenemos que sumar los tres puntos y seguir siendo fuertes en casa"

10/02/2017 - 19:16

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha asegurado este viernes que buscarán "sumar los tres puntos" contra el Deportivo de La Coruña para seguir manteniéndose "fuertes" en casa, donde han logrado siete victorias, pese a que su rival se encuentra "más necesitados de puntos", además de mostrarse "encantado" con la renovación de Yeray Álvarez hasta 2022.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Después de no sumar en Barcelona, será otro partido en casa en el que tenemos que intentar sumar los tres puntos y seguir siendo fuertes aquí. Es una reválida más", explicó este viernes el 'Txingurri' en rueda de prensa. "Tenemos la intención de corregir algunas cosas. Muchos partidos empezamos por detrás en el marcador y eso nos obliga a hacer un esfuerzo extra", indicó respecto a los 7 partidos que el conjunto vasco ha empezado por detrás en el marcador en los 11 partidos disputados en San Mamés esta temporada.

Sobre su rival de este sábado, el Deportivo de La Coruña, el técnico destacó que "no están en una posición cómoda en la clasificación, pero están mereciendo más con los partidos que están haciendo". "Ellos también necesitan sumar y lo tenemos muy en cuenta. Todos necesitamos los puntos y es fundamental cerrar los partidos de casa", añadió.

El conjunto gallego llega al encuentro más descansado que el Athletic, al no disputar el partido contra el Betis de la jornada pasada debido al temporal. "Los periodos de inactividad nunca se sabe si vienen bien o mal. No lo considero una ventaja, aunque sí es verdad que ellos están más necesitados de puntos por la situación clasificatoria", consideró Valverde, quien tendrá a toda su plantilla disponible a excepción del guardameta Kepa y Sabin Merino.

Por otra parte, el Viandar de Vera se mostró satisfecho con la renovación del defensa central Yeray Álvarez hasta 2022, una vez superado el tumor testicular del que fue operado el pasado 27 de diciembre. "Ha entrado muy bien en el equipo. Se venía hablando antes de que cayera enfermo y es una buena noticia. Estoy encantado de que siga Yeray", subrayó.

Por último, el técnico del Athletic Club dejó claro que no le preocupa la posibilidad de que su equipo no descanse lo suficiente de cara al encuentro de Europa League de la próxima semana ante el APOEL de Nicosia. "Después (de jugar contra el Deportivo) tendremos cinco días de margen afortunadamente para recuperarnos en Europa League. No estoy preocupado, pienso en este partido. Después ya se verá", concluyó.