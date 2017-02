Rakitic: "Cuando he visto a Aleix me he asustado bastante"

Redacción deportes, 11 feb (EFE).- Ivan Rakitic, centrocampista internacional croata del Barcelona, espera que no sea grave la lesión de su compañero Aleix Vidal, aunque admitió que cuando le vio la pierna derecha se asustó "bastante".

"El partido ha sido muy bueno, pero espero que no sea lo peor lo de Aleix. Estaba al lado en el momento de la jugada y la verdad es que cuando lo he visto me he asustado bastante. A primera vista, la verdad es que es una lesión muy fea", aseguró a Bein.

Rakitic destacó el gran partido del Barcelona para golear en Mendizorroza (0-6) al que será su rival en la final de la Copa del Rey. "Hemos hecho un partido muy completo, haciendo las cosas bien desde el principio. Tuvimos paciencia y supimos esperar cuando tocaba hasta que llegaran los goles".

El centrocampista croata se reencontró con el gol y explicó la razón por la que apenas lo celebró: "Hacía mucho que no marcaba, pero tampoco era cuestión de volverse loco y quitarse la camiseta para celebrar un 0-5. Con este marcador me parecía una falta de respeto hacia la afición del Alavés".