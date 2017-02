Paco Jémez 'estalla' contra un periodista: "¿Me tocas los cojones toda la semana para esta mierda de preguntas?"

Paco Jémez ha vuelto a ser noticia por unas 'explosivas' declaraciones. Al entrenador del Cruz Azul no le sentó nada bien algunas preguntas y 'estalló' contra el periodista chileno del programa 'La Tercera'.



Según relata Sportyou, Jémez comenzó la entrevista hablando de su adaptación al equipo mexicano. El tono de las preguntas fue siendo más crítico, y el extécnico rayista, entre otros, las tuvo tiesas con el periodista.

"A mí no me van a hacer daño ese tipo de cosas. Las acusaciones sin respeto no te pueden hacer daño. Tontos hay en todos lados, y pobrecitos, y hay que atenderlos igual, pero una cosa es que sean tontos y otra que sean maleducados. Eso yo no se lo voy a permitir a nadie. Son preguntas malintencionadas que uno que está ahí tampoco las puede dejar pasar?, respondió el técnico español.

"¿Siente que hundió a algún equipo, que era de lo que le acusaban en aquella conferencia?". A partir de ahí comenzó el 'enganchón' entre el periodista y el entrenador.

Paco Jémez: "¿Cómo?"

Periodista: "La primera crítica que le hicieron era que había venido usted a hundir al equipo?".

P.J.: "¿Qué tipo de entrevista es ésta?"

Periodista: "Una entrevista de actualidad, sobre su presente en Cruz Azul y sobre el presente del equipo".

P.J.: "¿Me tocas los cojones toda la semana para hacerme esta mierda de preguntas? Se acabó la entrevista".

Periodista: "Podemos pasar a la siguiente pregunta, si prefiere".

P.J.: "No. Se acabó la entrevista".

(Cuelga el teléfono)

Periodista: "Paco, no era mi intención ofenderte".

P.J.: "Te agradecería que no me molestases más. Borra mi teléfono y no me llames más en tu vida".

Periodista: "Pero es que no entiendo por qué te enfadaste. Te preguntaba por un tema que había sucedido, sin faltarte al respeto. Creo que no lo hice en ningún momento".

P.J.: "Que no me molestes más. ¿Qué parte no entiendes?".