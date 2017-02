La grada de El Sadar lanza objetos a los jugadores del Real Madrid e impacta en Modric al celebrar un gol

El partido de LaLiga Santander entre Osasuna y Real Madrid disputado en el estadio de El Sadar tuvo un momento controvertido durante la celebración del segundo tanto blanco, anotado por Isco Alarcón.

Los jugadores merengues se juntaron en una piña para festejar el gol que les daba la victoria provisional y lo hicieron cerca del fondo en el que se encontraba la meta de Sirigu.

Entonces, se produjo una lluvia de objetos procedentes de la grada, y uno de ellos, posiblemente algo similar a un cubito de huelo, impactó en Luka Modric. El croata, no obstante, no sufrió apenas daños, ni siquiera hizo ademán de caer al suelo y el incidente no pasó a mayores.