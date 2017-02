El galimatías de Zidane que desconcertó a los jugadores del Real Madrid ante Osasuna

El Real Madrid jugó ante Osasuna por segunda vez en la temporada con un sistema de 3-5-2, con tres centrales y dos laterales bien abiertos que a veces hacían de laterales y otras de extremo. Y el resultado volvió a dejar muchas dudas.

El equipo blanco salió a El Sadar algo despistado y con falta de concentración, como bien dijo Zidane en rueda de prensa. Además, muchos de sus jugadores no se sentían cómodos en el campo, como si no supiesen a qué sitio ir, dónde presionar, etc.

Zidane cambió el esquema, como hizo también ante el Sevilla en Liga, y con la 'bendita' lesión de Danilo tuvo que volver a los inicios y normalizar las cosas con cuatro defensas y la entrada de James Rodríguez.

Ahí salvó el partido Zidane. Hasta ese momento el Real Madrid no controló el partido y, menos, el centro del campo ante el colista de la Primera División. Es más, Keylor Navas tuvo que emplearse a fondo y realizar uno de sus mejores partidos de esta temporada con paradas de mérito.

Ante el Sevilla bien es cierto que el equipo blanco dio otra imagen, y no dejó a los de Sampaoli generar ocasiones de peligro, aunque los últimos minutos el equipo bajó la concentración y se dejó los tres puntos. Las dos veces que Zidane ha cambiado el sistema, malo.