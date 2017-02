Morata, a disgusto en el Real Madrid: "Quiero jugar más"

El delantero Álvaro Morata ha realizado unas jugosas declaraciones en la víspera del encuentro de la ida de octavos de final de la Champions League entre Real Madrid y Nápoles. El español habla de todo: su futuro, Real Madrid, Juventus, Nápoles, etc.

Álvaro Morata no jugó ningún minuto ante Osasuna, y volvió a ver al Real Madrid desde el banquillo. "Estoy feliz y quiero triunfar en Madrid, pero también es cierto que me gustaría jugar más. Ahora tenemos que tratar de ganar la Liga y la Champions; después ya veremos si el entrenador apuesta por mí o no" afirmó Morata a Corriere dello Sport.

En cuanto a la Liga, Morata cree que este año no se puede escapar: "Hace mucho tiempo que el Real Madrid no la gana". De la eliminación copera dice que "es mejor quedar eliminados de la Copa que de la Champions".

Respecto a la eliminatoria contra el Nápoles, Morata cree que el conjunto napolitano "juegan muy bien a la pelota y con Callejón, Hamsik e Insigne son muy peligrosos. También tienen a Pavoletti y Milik, me imagino que va a tratar de poder estar. Es un gran equipo, no parece que este año vaya a estar luchando por el campeonato y eso podría darles aún más fuerza en Europa. Te pueden ganar y nosotros también podemos vencerles, en eso consiste la magia de la Champions", declaró.

Por último, Morata cree que la cláusula de recompra del Real Madrid le perjudicó en su segunda temporada en la Juventus: "El hecho de no ser al 100% propiedad del equipo me limitó un poco debido a que en ciertos partidos el club ha elegido, con razón, a jugadores de su propiedad, porque sabían que en el verano, como sucedió, podrían perderme. Tal vez si hubiese sido al 100% de la Juventus las cosas hubiesen sido diferentes", confesó.